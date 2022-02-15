القومي للتنمية المستدامة: كورونا اختبار عالمي للحوكمة والمرونة

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن هناك عددا من التحديات التي تواجه تطبيق مبادئ الحوكمة، وتتمثل في توافر البيانات، والفساد.





جاء ذلك خلال جلسة عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعنوان "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية"، وذلك في إطار فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقد تحت عنوان "معًا لتعافي مستدام".

وأضافت شريفة شريف: “كما يعتبر كوفيد 19 اختبارا عالميا للحوكمة والمرونة، حيث كشف الوباء عن فوائد وجود خدمة مدنية أقوى وأكثر مرونة وأكثر استجابة لتطبيق إدارة المخاطر، كما تم تناول استراتيجيات مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب توضيح التطور التاريخي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأنشطته، وشراكاته مع المؤسسات الإقليمية والدولية”.

واستعرضت كلمة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والتي ألقتها نيابة عنها الدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد، تعريف الحوكمة، وتطور أهداف التنمية المستدامة، وعلاقتها بالحوكمة، وتوضيح آلية عمل الحوكمة.