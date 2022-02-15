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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة السعيد هميسة رئيس المجلس الشعبي المحلي السابق لمحافظة كفر الشيخ

المهندس السعيد هميسة
المهندس السعيد هميسة

تُوفي المهندس السعيد علي هميسة، رئيس المجلس الشعبي المحلي السابق لمحافظة كفر الشيخ، ورئيس منطقة كرة القدم بالمحافظة، اليوم، الثلاثاء، وذلك عقب إصابته بوعكة صحية خلال الأسبوع الماضي.

ويعد الراحل المهندس السعيد هميسة، واحداً من أعلام العمل الشعبي والخدمي في محافظة كفر الشيخ، إذ انتخب رئيساً للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة كفر الشيخ على مدار ما يقرب من 25 عاماً.

ونعى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى المهندس السعيد هميسة، مشيرين إلى أن الراحل كان قيمة وقامة سياسية وشعبية كبيرة وأدار المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إبان إن تولى رئاسته بكل حكمة واقتدار تحقيقاً للصالح العام.

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ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الفقيد الراحل المهندس السعيد هميسة، عقب صلاة المغرب من مسجد الرحمة بمدينة كفر الشيخ، ويقام العزاء غداً الأربعاء أمام منزله بمدينة كفر الشيخ.

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