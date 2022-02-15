عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وحدة التضامن بجامعة عين شمس تنظم معسكر قادة التطوع بكلية الحقوق

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تنظم وحدة التضامن الإجتماعى بجامعة عين شمس  معسكر قادة التطوع ، يوم الأربعاء القادم بمدرج د .عبد الأحد جمال الدين بكلية الحقوق .

 

وذلك تحت رعاية د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، ود. محمود المتيني رئيس الجامعة، وبرئاسة د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ، ود. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ود. صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الإجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات ، ود. محمد صافى عميد كلية الحقوق بالجامعة ، وتحت إشراف د.جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق د. ياسين الشاذلى وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة.

 

كما أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد صافي عميد الكلية عن فتح باب القبول والتقديم بالدبلوم المهني التدريبي فى التحكيم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات بمركز تحكيم حقوق عين شمس بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر- .

 

وهو الدبلوم الأول والوحيد في مصر المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يحاضر فيه نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، وستبدأ الدراسة في هذا الدبلوم يوم ٢٠ فبراير ٢٠٢٢م بمحاضرات مباشرة، وأخرى أون لاين للمقيمين خارج مصر وفقا لضوابط محددة.

 

كما يحصل الطالب على شهادة الحصول على الدبلوم بعد اجتياز الامتحان التحريري في مواد الدبلوم، والذي يعقد بعد انتهاء الساعات الدراسية المقررة للدبلوم، إلا أنه يشترط للسماح بدخول الإمتحان في كل مقرر من مقررات الدبلوم أن لا تتجاوز نسبة الغياب فيه ٢٥ في المائة.

 

ويشترط للتقديم أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما من جامعة مصرية أو غير مصرية، في شتى التخصصات، ولا يشترط أن يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق أو ما يعادله، وستكون الأولوية بأسبقية القيد بالدبلوم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

لا نية للتأجيل.. الأعلى للجامعات: إنطلاق الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

ترشيحاتنا

حماية الأراضي: لجان المنع بالمحافظات تتحفظ على المتعدي قبل ارتكاب الجريمة

خطاب رسمي.. اتحاد الكرة يطالب فيفا بتأجيل مباراة العودة بين مصر والسنغال

انتهى عصر الورق.. العدل تعلن ميكنة مكاتب وفروع التوثيق المطورة بالجمهورية

سفير بريطانيا في القاهرة: «تكافل وكرامة» يمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار في البشر

طرد مشبوه.. الشرطة البريطانية تخلي جسرا ومحطات قطار في لندن

مش هلاعبك تاني.. مباراة ملاكمة بين عصام الحضري وأفشة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية.. ثور هائج ينطح المارة في أحد شوارع جدة|فيديو

مقطع يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى من شرفة الدور الـ12 لممارسة الرياضة| شاهد

بريطانيا تستعين بالأغنام لمساعدة الأطفال على تلقي لقاح كورونا.. صور

نشرة المنوعات| سمكة مصنوعة من قلب إنسان.. ظهور قرية غارقة منذ 30 عامًا.. أول عطر برائحة البطاطس المقلية

فيديو

فيديو .. كيف ينقل المتعافي من كورونا العدوى للآخرين

شاهد.. والد سلمى ضحية الدهس بطريق جمصة يكشف مفاجأة في الحادث

فيديو جراف.. من هي فرح الهادي المصابة بمرض جلدي نادر

فيديوجراف.. قصة فتاة تسبب الكوافير في إصابتها بالصلع بالمنصورة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ