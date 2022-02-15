وحدة التضامن بجامعة عين شمس تنظم معسكر قادة التطوع بكلية الحقوق

تنظم وحدة التضامن الإجتماعى بجامعة عين شمس معسكر قادة التطوع ، يوم الأربعاء القادم بمدرج د .عبد الأحد جمال الدين بكلية الحقوق .

وذلك تحت رعاية د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، ود. محمود المتيني رئيس الجامعة، وبرئاسة د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ، ود. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ود. صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الإجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات ، ود. محمد صافى عميد كلية الحقوق بالجامعة ، وتحت إشراف د.جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق د. ياسين الشاذلى وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة.

كما أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد صافي عميد الكلية عن فتح باب القبول والتقديم بالدبلوم المهني التدريبي فى التحكيم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات بمركز تحكيم حقوق عين شمس بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر- .

وهو الدبلوم الأول والوحيد في مصر المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يحاضر فيه نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، وستبدأ الدراسة في هذا الدبلوم يوم ٢٠ فبراير ٢٠٢٢م بمحاضرات مباشرة، وأخرى أون لاين للمقيمين خارج مصر وفقا لضوابط محددة.

كما يحصل الطالب على شهادة الحصول على الدبلوم بعد اجتياز الامتحان التحريري في مواد الدبلوم، والذي يعقد بعد انتهاء الساعات الدراسية المقررة للدبلوم، إلا أنه يشترط للسماح بدخول الإمتحان في كل مقرر من مقررات الدبلوم أن لا تتجاوز نسبة الغياب فيه ٢٥ في المائة.

ويشترط للتقديم أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما من جامعة مصرية أو غير مصرية، في شتى التخصصات، ولا يشترط أن يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق أو ما يعادله، وستكون الأولوية بأسبقية القيد بالدبلوم.