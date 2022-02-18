مقطع مرعب.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير "فيديو"

من أخبار الغرائب هذا الأسبوع فيديو صادم لـ أم تلقي بطفلها مقيدا ويتدلى رأسا على عقب من شرفة الطابق العاشر في مبنى سكني شاهق ، والصادم أن الفاعلة هي أمه.

أم تلقي بطفلها

الأم المتهورة قيدت ابنها بملاءة سرير وأنزلته من شرفة الطابق العاشر إلى الطابق التاسع في أحد المباني السكنية بـ الهند، ما أثار ذعر السكان من حولهم.

أخبار الغرائب

والتقط أحد السكان في المبنى المقابل للحادثة بكاميرا هاتفه المحمول في إحدى قرى الهند، حيث ظهر الطفل الهندي وهو يتدلى من ارتفاع شاهق في مشهد مرعب جعل خبر أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر من أبرز أخبار الغرائب هذا الأسبوع.

ووثق مقطع فيديو أعاد مشاركته ضابط هندي يدعى IPS Dipanshu Kabra على حسابه الرسمي في تويتر لحظة قرار أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطا بالملاءة بينما كانت والدته وأفراد أسرته الآخرون يجرّونه.

وللمزيد حول أخبار الغرائب وفيديو أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر في الهند شاهد الفيديوجراف التالي: