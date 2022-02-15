كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تستعد لإطلاق دورة للدراسات الحرة

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، عن بدء دورة الدراسات الحرة فى الفترة من الأحد الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ إلى الخميس ١٦يونيو ٢٠٢٢.

ونوهت الكلية إلى أن الدراسة بالدورة ١٢ أسبوعا، ٦ أسابيع قبل رمضان، وتتوقف فى شهر رمضان وعيد الفطر المبارك ثم تستكمل ٦ أسابيع بعد رمضان، عدا ورش الرسم الخارجى فى دورة أساسيات الرسم والجرافيك.

وأوضحت الكلية أن كل دورة من دورات الدراسات الحرة لها عدة اختبارات، حيث إن هناك اختبار تحديد المستوى للقبول بدورتين بقسم التصوير، أما عن بقية الدورات بدون اختبار.

وتشمل الدراسات الحرة فى أقسام التصوير والجرافيك والنحت:

قسم التصوير

دورة أساسيات التصوير

دورة التصوير الزيتى المستوى الثانى

دورة مبادئ التصوير الجداري

قسم الجرافيك

دورة الرسم واساسيات الجرافيك

قسم النحت

دورة النحت العام والعرائس

جدير بالذكر ان طلاب الفرقة الرابعة بقسم الملابس الجاهزة - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان أقاموا معرضا تحت عنوان "أزياء التراث العربي بين الماضي والحاضر" لمشروع تخرج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022 وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي - القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة ميسون قطب - عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة/ ضحى الدمرداش - رئيس قسم الملابس الجاهزة.

دارت فكرة المعرض حول التأكيد على الهوية العربية من خلال الاستفادة من جماليات التراث العربي واستخدام الأزياء التراثية كمصدر إلهام لتصميم ملابس مبتكرة تناسب الإنتاج الكمي وتواكب اتجاهات الموضة العالمية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بهدف تسويقها في البلدان العربية ودعم الاقتصاد العربي من خلال خطط تسويقية أعدها الطلاب. وقد تم استخدام خامات طبيعية وتعددت تقنيات تنفيذ التصميمات المقترحة حيث اشتملت على تطريز آلي وطباعه ولمسات من التطريز اليدوي وحرق بالليزر.