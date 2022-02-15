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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زرع قرنية كاملة لمريضة برمد المنيا ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

زراعة قرنية كاملة
زراعة قرنية كاملة برمد المنيا

أعلن  الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم، عن نجاح عملية جراحية لزراعة قرنية كاملة أجراها الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا، وذلك للمرة الثانية عشر حيث تم إجراء أول عملية لزراعة القرنية فى 3 فبراير 2021، ضمن مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح الدكتور ارسانى مقار نجيب استشارى الرمد ومدير مستشفى رمد المنيا أن العملية اجريت لمريضة تبلغ من العمر 53 عاما كانت تعانى من سحابة مركزية بالقرنية بالعين اليسرى بمشاركة الفريق الطبى الذى يتكون من الدكتور أحمد عبد الحميد استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعى والدكتورة اسماء عبد الرازق تونى استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى رمد المنيا والدكتور مدحت صموئيل  استشارى التخدير بالمستشفى وطاقم التمريض . 

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وأشار وكيل الوزارة  الى مدي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بمحافظة المنيا مما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.

المنيا وكيل وزارة الصحة اجراء عملية جراحية مستشفى رمد زرع قرنية مبادرة الرئيس القطاع الصحي قوائم الانتظار

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