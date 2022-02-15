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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنيا تشارك في فوج الفتاة الجامعية تحت شعار "هي قادة وقيادة" بالأقصر

فوج الفتاة الجامعية
فوج الفتاة الجامعية بالمنيا

شاركت جامعة المنيا "الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات" تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في فعاليات "فوج الفتاة الجامعية" على مستوى الجامعات المصرية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بجامعة الأقصر، تحت شعار " هي قادة وقيادة " بمدينة المئة باب "مدينة الشمس".

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يأتي تنظيم الفوج تأكيدا للدور الهام للمرأة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير لدعم وتمكين المرأة، وتنمية مهارات الفتاة الجامعية، وتمثيلها في كل الجهات من خلال إطلاق " الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" التي تساهم في مناهضة العنف ضد المرأة والتأكيد على الدور الريادي للمرأة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.

تضمنت فعاليات الفوج العديد من والمحاضرات التوعوية، حاضرها نخبة من الأساتذة والمتخصصين عن "الامن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الغربية" و"لقاء مفتوح عن الفتاة الجامعية والقيادة النسائية"، كما تضمن البرنامج زيارات لأهم المعالم السياحية بمدينة الأقصر.

قام بالإشراف على الأعداد والتجهيز لمشاركة الوفد، وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، ومثل الجامعة في هذا الفوج الطالبات المثاليات: أيه إبراهيم، والاء محمد بكلية الطب، وطالبات الاتحاد: نورهان أحمد بكلية السياحة والفنادق، ومارولينا ملاك كلية الحاسبات، ورافق الوفد الطلابي هايلايد عايد مسؤول رعاية طلاب الوافدين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

التنمية المستدامة الأقصر السياحة الجامعات المصرية الوافدين جامعة الاقصر كلية السياحة والفنادق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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