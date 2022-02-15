تفاعل كبير من جمهور عمر كمال بأمريكا في حفلة عيد الحب.. فيديو

شارك المطرب الشعبي،عمر كمال،جمهوره بفيديو من حفله الأخير بأمريكا ،ونشره من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتفاعل معه جمهوره بأمريكا علي أغانيه الشعبية،وكتب عمر كمال عبر الفيديو معلقا:"حفلة عيد الحب أمريكا".

أنهى المطرب عمر كمال ، حالة التساؤلات التي دارت مؤخرًا عن ظهور كوكسال معه، موضحًا أن كوكسال يظهر معه في اغنيته التي سيطرحها قريبًا.

القزم الأشهر على وسائل التواصل الاجتماعي، يُدعى كوكسال بكتاسوغلو ، من مواليد 1975م، وُلد في ولاية طرابزون ، شرق تركيا ، بمرض وراثي نادر يصيب البشر، يجعله يشبه الأطفال في الصوت وقصر القامة.



حياة كوكسال

قيل ان أشخاص بنفس الحالة المرضية لـ كوكسال، لا يعيشون أكثر من 34 إلى 40 عاما، إلا انه يبلغ من العمر حاليًا 46 عاما، ويمارس حياته بشكل طبيعي، حيث يمتلك مطعمًا في مدينة طرابزون في تركيا، ويعتبر هذا المكان الأكثر جذبًا للعبي النادي التركي «طرابزون».

لم يستسلم كوكسال لحياته الصعبة، والتحديات التي يمر بها، وتمكن من أعيش بطريقة ناجحة، والسعي في عدة مجالات، بالإضافة إلى ممارسته لرياضة الملاكمة منذ صغرة، وحصل على ألقاب محلية في رياضة الملاكمة.

بدأ كوكسال حياته الرياضية في سن العشرين، وتقاعد عن الملاكمة عام 2010، بعد حصوله على لقب الملاكمة التركية للشباب لمدة 3 سنوات.