محاضرة نظرية وتقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادا لمباراة الهلال السوداني

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة ‏الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

قبل انطلاق المران حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة نظرية مع ‏اللاعبين داخل ملعب التتش، للحديث عن مواجهة الهلال السوداني، ثم خاض الفريق فقرة إحماء تحت ‏قيادة كابيللو مخطط الأحمال.‏

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة شارك فيها جميع ‏اللاعبين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.‏

وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل ‏يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.‏

كما خاض محمد الشناوي مرانًا قويًّا تحت إشراف مدرب الحراس، اشتمل على جانب بدني ‏وتدريبات الكرة.‏

وخاض بيرسي تاو تدريبات تأهيلية على هامش المران، حيث قام بالجري حول الملعب وتنفيذ ‏باقي برنامجه التأهيلي.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران استعدادًا للسفر غدا إلى ‏السودان.‏

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة غدا متوجهة إلى السودان لملاقاة الهلال على ملعب الجوهرة ‏الزرقاء.‏