المركزي للإحصاء: انخفاض نسب البطالة في الربع الأول من 2022

من يشكك يثبت العكس..

قال طاهر صالح رئيس قطاع الإحصاء السكانية بالجهاز المركزي للإحصاء، إن نسبة البطالة حققت انخفاضا في مصر بـ الربع الأول من 2022، موضحًا أن هناك أرقاما دالة على ذلك.

وأضاف رئيس قطاع الإحصاء السكانية بالجهاز المركزى للإحصاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن الأرقام الخاصة بنسبة الانخفاض معلنة للجميع، ومن يشكك يثبت العكس.

ولفت إلى أن معدل التشغيل زاد بحوالي 273 ألف فرد، أنه يتم عمل حساب بالأرقام لمعرفة عدد العاملين.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 15 /2/2022 نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7,4٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,5٪ فى الربع السابق من عام 2021 ، بإنخفاض قدره 0,1 ٪عن الربع السابق وبإرتفاع قدره 0,2 % عن الربع المماثل من العام السابق.

وجاء ذلك لعدة أسباب أبرزها: أولاً: قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

29,653 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الرابع لعام 2021

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل29,653 مليون فرد مقابل 29,380 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها0,9 ٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,234 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,419 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,487مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,166 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك إلى إرتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 284 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وإنخفاض المتعطلين بمقدار (11) ألف متعطل مما ادي الي زيادة قوة العمل بمقدار (273) الف فرد 0



ثانيا : المتعــــــــــطلون:



بلغ تقدير المتعطلين 2,200مليون متعطل بنسبة 7,4٪ من إجمالى قوة العمل (1,280مليون ذكور ،920 ألف إناث) مقــابـل 2,211مليون متعطل فى الربع الثالث 2021 بإنخفاض قـدره (11) ألف متعطل بنسـبة 0,5٪، وبـإرتفاع قــدره 34 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1,6٪0

المتعطلون طبقاً للنوع :

5,2٪ معـدل البطالة بين الذكور ، 17,8٪ بين الإناث خلال الربع الرابع لعام 2021

بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 5,2٪ من إجمالى الذكور

فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 5,9٪ في الربع

السابق مقابل 5,1٪ في الربع المماثل من العام السابق .

بلغ معدل البطالة بين الإناث 17,8٪ من إجمالى الإناث

فى قوة العمل فى الربع الحالى ، بينما كان 15,3٪ في الربع السابق مقابل 16,8 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .



بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29سنة ) خلال الربع الحالى 64,3٪ مقابل 58,4٪ فى الربع السابق

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة ) 64,3 ٪ من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

10,1٪ لإجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 13,6٪ للذكور ، 5,2 ٪ للإناث) مقابل 10,6٪ فى الربع السابق ( الذكور 13,0%و الإناث 6,2٪) .

31,7٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 31,0 ٪ للذكور ، 32,7 ٪ للإناث) مقابل 29,0٪ فى الربع السابق( الذكور 25,8٪ و الإناث 34,8٪) .

22,5٪لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 20,1 للذكور٪ ، 25,9 ٪ للإناث)مقابل 18,8٪ فى الربع السابق ( الذكور 17,2٪ و الإناث 21,6٪) .

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35,7٪ من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت ( 35,3٪ للذكور ، 36,1 ٪ للإناث)خلال الربع الحالي مقابل 41,6٪ خلال الربع السابق حيث بلغت ( 44,0 ٪ للذكور ، 37,5 ٪ للإناث).



المتعطلون طبقاً لمحل الإقامه ( للحضر و الريف ) :

11,0٪ معـــدل البطالة فى الحـضر مقــابل 4,5٪ فى الريــف خلال الربع الرابع لعام 2021

بلغ معدل البطالة في الحضر 11,0٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 11,4٪ فـــي كل من الربــع الثالث من عام 2021 والربع المماثل من العام السابق.

معدل البطالة في الريف يصل إلى 4,5٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4,4 ٪ فى الربع الثالث من عام2021 مقابل 4,0 ٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.

82,6٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الرابع لعام 2021

نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 82,6٪ في الربع الحالي وكانت النسبة في الربع السابق 80,3 % من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالأتي :

37,8٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 39,8٪ بالربع السابق و 36,3 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

44,8٪ بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 40,5 ٪ بالـربع السابق و 45,7٪ من الربع المماثل من العام السابق .



ثالثا :المشتــــــغلون:

27,453 مليون مشتغل خلال الربع الرابع لعام 2021

بلغ تقدير المشتغلين 27,453 مليون فرد بينما كان 27,169 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 1,0٪ وقد بلغ تقدير المشتغلين فى الحضر 11,778 مليون مشتغل بينما بلغ تقدير المشتغلين فى الريف 15,675 مليون مشتغل.



المشتغلون طبقاً للحالة العملية



72,8٪ نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الرابع لعام2021



بلغ تقدير المشتغلين بأجــر نقدي 19,997 مليون مشتغل ( 17,007 مليون ذكور ، 2,990 مليون إناث) بنسبة 72,8٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 71,5 % في الربع السابق ،مقابل 70,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

بلغ تقدير المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 1,070 مليون مشتغل ( 1,006 مليون مشتغل من الذكور ، 64 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 3,9٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3,8٪ في الربع السابق ،مقابل 7,2 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.



بلغ تقدير المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5,127 مليون مشتغل ( 4,710 مليون مشتغل من الذكور ، 417 ألف مشتغلة من الإناث) ، بنسبة 18,7٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19,4٪ في الربع السابق مقابل 16,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق.



بلغ تقدير المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1,259 مليون مشتغل (483 ألف مشتغل من الذكور ، 776 ألف مشتغلة من الإناث ) بنسبة 4,6 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5,3٪ في الربع السابق مقابل 5,8 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

رابعاً :المساهمة فى النشاط الاقتصادي

43,8٪ معدل المساهمة* في النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع لعام 2021

بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 43,8 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 43,7 ٪ خلال الربع الثالث من عام2021 مقابل 43,5 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.



بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69,8٪ مقابل 70,9٪ فى الربع السابق مقابل 69,6٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنـــاث 15,9٪ بينما كان 15,4 % في الربع السابق مقابل 16,1 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق)

بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 43,1٪ ، فى الريف 44,4٪) بينما كان ( في الحضر 43,4٪، في الريف 43,9٪) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 43,4 ٪ ، في الريف 43,6 ٪) في الربع المماثل من العام السابق .



سجلت الفئة العمرية ( 40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشـــاط الإقتصادى حيث بلغت 59,1٪



أهم الأنشطة الإقتصادية التى تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين:

نشــاط النقل والتخزين (133) ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام2021 .

نشاط التعليم (104) الف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2021 .

نشاط تجارة الجملة والتجزئة (90) ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2021

نشاط الصحه ( 71 ) ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام2021 .

نشاط التشييد والبناء (50) ألف مشتغل خلال الرابع من عام 2021.

التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الإقتصادية خلال الربع الرابع لعام 2021

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,152 مليون مشتغـــل ( 4,415 مليون من الذكور ، 737 ألف من الإناث) بنسبة 18,8٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.



بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,181 مليون مشتغل (3,528 مليون من الذكور ، 653 الف من الإناث ) بنسبة 15,2٪ من اجمالي المشتغلين .



بلغ عدد المشتغلين في التشيد والبناء 3,776 مليون مشتغل (3,754 مليون من الذكور ،22 ألف من الإناث ) بنسبة 13,8٪ من اجمالي المشتغلين.



كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3,363 مليون مشتغل ( 3,094 مليون من الذكور،269 ألف من الإناث) بنسبة 12,3٪ من إجمالي المشتغلين.



بلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2,489 مليون مشتغل (2,466 مليون من الذكور ،23 الف من الإناث) بنسبة 9,1٪ من إجمالي المشتغلين.



* معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي = قوة العمل ( 15 سنة فأكثر )/ السكان ( 15 سنة فأكثر ) X 10