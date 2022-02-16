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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مي عبد الحميد: حاسبة التمويل العقاري توفر المعلومات للمواطنين راغبي الحصول على الوحدات السكنية

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن معظم الاستفسارات التى تأتى فى ذهن المواطنين، يكون لها رد على الموقع الخاص بالصندوق، مؤكدة أن كل شخص يتقدم للحصول على وحدة سيعرف مدة التمويل، وثمن القسط، و ذلك من خلال “حاسبة للتمويل العقاري”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع على التلفزيون المصري، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن كل مواطن خلال التقديم سيقر أنه فهم طريقة التمويل العقاري، وأن هناك فيديوهات توضيحية عن استفسارات المواطنين.

وكشفت أن هناك أعباء كثيرة واجهت الدولة، خلال الفترة الماضية من أجل توفير وحدات سكنية للمواطنين،  موضحة أنه تم فتح الحجز لمدة 3 أسابيع، من أجل فتح الحساب، ودفع المقدم.

وأكدت أن الأسبقية فى الحجز سيكون فى منتصف الشهر المقبل، ويكون ذلك بشأن حجز الوحدات وليس التقديم.

ولفتت إلى أن الدولة توفر وحدات سكنية، ولكن تكون هناك مدة بين الإعلان و الأخر، معلقة :" كل سنة بيكون فى إعلان عن وحدات سكنية".

وكشفت أن هناك 10 آلاف شخص قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني منذ فتح باب التسجيل حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك ألفي شخص قاموا بدفع مقدم الحجز بعد فتح باب التسجيل على وحدات سكنية فورية وجاهزة للتسليم.

وتبعت لا يوجد أفضلية لمن يقوم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني أولًا أو من يقوم في نهاية الفترة المقررة للتسجيل خلال 3 أسابيع.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب الحجز الإلكتروني في منتصف مارس المقبل بعد أن يقوم كل شخص برفع المستندات المطلوبة، موضحًة أن هذه الوحدات جاهزة للسكن الفوري بمساحات من 100 إلى 150 مترا ومتاحة للفئة العمرية من 21 إلى 55 عامًا بمبادرة التمويل العقاري الـ8% والـ3% في 15 مدينة جديدة ولأصحاب المهن الحرة ولكن للمصريين داخل مصر وليس للمصريين في الخارج.

الإسكان الاجتماعي التلفزيون المصري التمويل العقاري

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