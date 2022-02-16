الجمهور يلتف حول سيارة محمد رمضان.. والفنان: عيلتى وعزوتي

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهو في طريقه لتصوير مسلسله الجديد "المشوار" المقرر عرضه في رمضان 2022.

ويظهر في الفيديو النجم محمد رمضان وسط جمهوره الذين التفوا حول سيارته، وأحدهم يمنحه هتفه ليلتقط معه صورة، قائلا: "ربنا يديم عليا حبكم ودعاكم انتم عيلتى وعزوتي".

وحققت أغنية الفنان محمد رمضان باي باي ثانوية، نجاحا كبيرًا حيث تجاوزت الـ 4 ملايين مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب؛ حيث لقيت الأغنية إعجاب الجمهور.

أغنية “باى باى ثانوية” غناء محمد رمضان وكلمات وألحان وتوزيع إسلام شندي، ومن إخراج ياسر سامي، وتقول كلماتها: "كنت فاكرها سيجارة عادية.. لكن طلعت سيجارة محشية.. ولاد الحرام عملوها تاني فيا.. وأنا عندي بكره امتحان ثانوية.. عملوها فيا وضحكوا عليا".

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