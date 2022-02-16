عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمهور يلتف حول سيارة محمد رمضان.. والفنان: عيلتى وعزوتي

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهو في طريقه لتصوير مسلسله الجديد "المشوار" المقرر عرضه في رمضان 2022.

ويظهر في الفيديو النجم محمد رمضان وسط جمهوره الذين التفوا حول سيارته، وأحدهم يمنحه هتفه ليلتقط معه صورة، قائلا: "ربنا يديم عليا حبكم ودعاكم انتم عيلتى وعزوتي".

وحققت أغنية الفنان محمد رمضان باي باي ثانوية، نجاحا كبيرًا حيث تجاوزت الـ 4 ملايين مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب؛ حيث لقيت الأغنية إعجاب الجمهور.

أغنية “باى باى ثانوية” غناء محمد رمضان وكلمات وألحان وتوزيع إسلام شندي، ومن إخراج ياسر سامي، وتقول كلماتها: "كنت فاكرها سيجارة عادية.. لكن طلعت سيجارة محشية.. ولاد الحرام عملوها تاني فيا.. وأنا عندي بكره امتحان ثانوية.. عملوها فيا وضحكوا عليا".

IMG_٢٠٢٢٠٢١٦_٠١٢٦٣٣
IMG_٢٠٢٢٠٢١٦_٠١٢٦٣٣
IMG_٢٠٢٢٠٢١٦_٠١٢٤٢٠
IMG_٢٠٢٢٠٢١٦_٠١٢٤٢٠
IMG_٢٠٢٢٠٢١٦_٠١٢٤٠٥
IMG_٢٠٢٢٠٢١٦_٠١٢٤٠٥
IMG_٢٠٢٢٠٢١٦_٠١٢٣٥٦
IMG_٢٠٢٢٠٢١٦_٠١٢٣٥٦
IMG_٢٠٢٢٠٢١٦_٠١٢٣٤٣
IMG_٢٠٢٢٠٢١٦_٠١٢٣٤٣


 

محمد رمضان الجمهور يلتف حول سيارة رمضان مسلسل مشوار مقطع فيديو النجم محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

شاهد .. أول رد فعل لـ عمر كمال بعد قرار إيقافه

اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

الهلال السوداني: 25 ألف مشجع لمباراة الأهلي.. وسنفوز الجمعة

مدرب ساجرادا الأنجولي: لن نلعب بطريقة دفاعية ضد الزمالك

سفير مصر في ليلونجوي يسلم خطابا من سامح شكري إلى وزيرة خارجية مالاوي

3 شهور فترة سماح.. حماية المستهلك: ألزمنا أصحاب المصانع والشركات بكتابة العمر الافتراضي على السلع|فيديو

عيسى: قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل الاستيرادية يسبب خسائر ضخمة..فيديو

قصة امرأة اشترطت أن تكون زوجة ثانية والسبب غريب.. اعرف ماذا حدث لها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الثعلبة عند الأطفال في مختلف مراحل الطفولة

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

رجال في حياة نسرين طافش.. كم مرة تزوجت؟ و100 شرط لفتى أحلامها

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور وفيديو

فيديو

أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها في عيد الحب.. وتفاصيل جديدة حول مرض حمو بيكا|فيديوجراف

شقق الإسكان المتوسط .. الشروط وأسعار الوحدات والفئات المحظورة من التقديم|فيديو

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو

بشهادة شاكوش .. بسمة وهبة تحسم الجدل بشأن إصابة حمو بيكا بمرض نادر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ