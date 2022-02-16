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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد السيطرة على أسد وذئب.. لبؤة تفترس عاملاً بالسعودية

لبوة تفترس عاملا
لبوة تفترس عاملا بالسعودية

لقي عامل حتفه في متنزهات عسيلان البرية شرق مدينة بريدة السعودية، بسبب هجوم شرس من "لبوءة" مما أدى إلى وفاته.

وباشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية التحقيق بالحادثة بالتعاون مع الجهات الأمنية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بعد تلقيه بلاغاً عن عرض كائنات فطرية منها عدد من المفترسات في أحد المتنزهات الخاصة بمدينة بريدة، وذلك بشكل غير نظامي ما يعد مخالفة لنظام البيئة ولائحته التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.

وذكر المركز في بيان: فريق من المتخصصين بالتعاون مع الجهات الأمنية تمكن من السيطرة على الكائنات المفترسة، والتي تتضمن أسداً وذئباً، بالإضافة إلى عدد من الثدييات والطيور والزواحف، وتم تحييد خطرها ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري.

وأشار إلى أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في السعودية (بما في ذلك اقتناؤها وعرضها) يعد من المخالفات البيئية، التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لاتزيد على 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.

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ودعا المركز إلى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة باللوائح التنفيذية لنظام البيئة والخاصة بالحياة الفطرية بما في ذلك اقتناء أو عرض المفترسات، وذلك من خلال خدمة تقديم البلاغات بمنصة فطري"، أو بالاتصال بالجهات الأمنية.

وحذر من خطورة تربية الكائنات المفترسة على حياة الإنسان، داعيا كل من يقتني أو يربي المفترسات إلى سرعة تسليمها للمركز لتجنب ضبطهم وإيقاع المخالفات عليهم.

يشار إلى أن المتنزهات البرية بعسيلان السعودية أحد المتنزهات المشهورة بالمنطقة، والتي يرتادها الكثير من العائلات والشباب وتتخللها العديد من الفعاليات اليومية والأسبوعية مثل نادي الطيران الشراعي والمهرجانات الشتوية وميدان الهجن.

السعودية لبوة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الحيوانات المفترسة بريدة أسد

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