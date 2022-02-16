ليبيا.. المشري: قرار تكليف باشاغا رئيسًا للحكومة إجراء غير سليم

علق رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، في بيان على قرار البرلمان الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية.

وقال المشري في بيان إن إصدار مجلس النواب قرارا بتكليف رئيس جديد للحكومة في ليبيا، قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى "إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين".

ويوم الخميس، أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي، اختيار فتحي باشاغا رئيساً مؤقتاً للوزراء بعد انسحاب مرشح منافس.

وفي وقت سابق، قال عبد الحميد الدبيبة الذي يشغل منصب رئيس الوزراء في حاليا إنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته وإنه لن يتنحى.

ويأتي تعليق المشري، بعد إعلان الأغلبية في المجلس الأعلى للدولة عن تأييدها لتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، ودعمها للتفاهمات بين مجلس الدولة والبرلمان.

وأعلن 75 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عن تأييدهم لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ولخارطة الطريق التي أعلن عنها البرلمان، مقابل 54 عضوا أعلنوا دعمهم لبقاء رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وإجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية يوليو القادم.

من جانبه، أعلن فتحي باشاغا عن بدء مشاورات تشكيل حكومة جديدة مع مختلف الأطراف مجددا التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة متمسكا بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.