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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022

مواقيت الصلاة ليوم
مواقيت الصلاة ليوم الاربعاء 16 فبراير 2022

يبحث المسلمون عن مواعيد و مواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق  16 فبراير 2022، 15 شهر رجب 1443 هجرية.

أدركت الإمام قبل الركوع بلحظات ولم أقرأ الفاتحة.. هل تصح الصلاة؟

حكم الشك في الوضوء بعد الانتهاء منه وأثناء الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 5:08  ص
وقت الشروق 6:34 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 19: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء 7:02 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:13 ص
وقت الشروق 6:41  ص
موعد صلاة الظهر 12:14م
موعد صلاة العصر 3:23 م
موعد صلاة المغرب 5:47 م
موعد صلاة العشاء 7:06 م  

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:04 ص
وقت الشروق 6:31 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد  صلاة العصر 3:14 م 
موعد صلاة المغرب 5:40 م
موعد صلاة العشاء 6:57  م     

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:55 ص
وقت صلاة الشروق 6:19 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة  العصر 3:09 م
وقت صلاة المغرب 5:35 م
وقت صلاة العشاء 6:50 م       

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 5:00  ص
وقت الشروق 6:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 18: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء 6:58 م

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