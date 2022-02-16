مصرع أمين شرطة صدمته سيارة نقل على الطريق الصحراوي.. السائق: «مكنش قصدي»

لقي أمين شرطة مصرعه بمركز أطفيح جنوب الجيزة، في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، صدمته سيارة نقل على الطريق الصحراوي.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود مصاب.

وكشفت التحريات أن أمين شرطة يدعى “حسن الشوربجي” من قوة قسم شرطة الصف، كان في طريق عودته إلى منزله بقرية صول صدمته سيارة نقل محملة بالحجارة.

وأطاحت السيارة بالشرطي ليسقط على رأسه فاقدًا للوعي، وجرى نقله إلى أقرب مستشفى لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وتوجه السائق المتسبب في الحادث إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه مؤكدًا "ماكنش قصدي".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.