بنسبة 19%..الصحة العالمية تعلن عن تراجع كبير في إصابات كورونا حول العالم

سجلت منظمة الصحة العالمية، انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الصحة العالمية في تحديثها الوبائي الأسبوعي إن عدد حالات الإصابة الجديدة في الفترة بين 7 إلى 13 فبراير الجاري، انخفض بنسبة 19% مقارنة بالعدد المسجل خلال الأسبوع السابق.

وأضافت المنظمة في تحديث عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد الوفيات الجديدة المسجلة جراء كورونا، ظل مماثلاً لعدد الوفيات في الأسبوع السابق.

وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 16 مليون حالة إصابة جديدة جديدة وحوالي 75 ألف حالة وفاة.

وكانت الصحة العالمية سجلت ارتفاعا كبيرا في الإصابات العالمية بكورونا في الأسبوع الأخير من يناير الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 22 مليون حالة، فيما بدأت الأرقام في الانخفاض في أوائل فبراير.

تحذير من ارتفاع الإصابات بأوروبا

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في شرق أوروبا، حيث تشهد 6 دول زيادة حادة في الإصابات.

وقال هانس كلوجه رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا "في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية، سجلنا حتى الآن أكثر من 165 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا.. لا يزال هذا المرض مميتا.. فقد 1.8 مليون شخص حياتهم.. أي 25 ألف شخص في الأسبوع الماضي".

وأشار إلى أن "الأنظمة الصحية تتعرض لضغوط متزايدة، لأسباب ليس أقلها أن الحالات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية آخذة في التصاعد، حيث ارتفعت الإصابات من 30 ألفا في نهاية العام الماضي إلى 50 ألفا في الشهر التالي".

وتابع المسؤول بالمنظمة الدولية "مع زيادة الاحتياجات الصحية، انخفض عدد الموظفين المتاحين لتقديم الرعاية، وازداد خطر انتقال العدوى في أماكن الرعاية الصحية مما زاد من تفاقم المشكلة".

كما دعت الصحة العالمية الحكومات والسلطات الصحية والشركاء المعنيين إلى "فحص الأسباب المحلية التي تؤثر على انخفاض الطلب على اللقاح وقبوله وابتكار تدخلات مخصصة لزيادة معدلات التطعيم بشكل عاجل".

وشددت على أنه "يجب على الدول توخي الحذر بشأن رفع إجراءات كورونا التي أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار المرض".

وتأتي تحذيرات الصحة العالمية، في وقت تسعى فيه العديد من الدول الأوروبية، إلى تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا خلال الشهر المقبل، في حال استمرت أرقام الإصابة اليومية في الانخفاض.