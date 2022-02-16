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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ثقافة

مستشار وزيرة الثقافة: مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدأ من المقاهي ووصل إلى دار الأوبرا

صدى البلد

أعرب الدكتور خالد عبدالجليل ؛ مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، عن سعادته بخروج الدورة الثامنة والأولى دوليا من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بهذه الصورة المشرفة، ومشاركة كبار الفنانين وصناع السينما، مشيرا إلى أن المهرجان بدأ من عروض المقاهي ووصل منذ عامين إلى دار الأوبرا المصرية في رحلة نجاح طويلة ومشرفة.
وأضاف "مستشار وزيرة الثقافة " في كلمته خلال حفل ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مساء الثلاثاء، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية (سيد درويش)، أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ساندت المهرجان ووافقت على فتح واحدة من أقدم وأعرق دور الأوبرا في العالم وهي أوبرا الإسكندرية لإقامة حفلي افتتاح وختام المهرجان، إيمانا بدور الشباب الذي هو الأمل في عمل مهرجانات إقليمية حقيقية لأهالي البلاد.
وأعلنت إدارة المهرجان عن فوز الفيلم السوري "الحقيقة المقابلة" للمخرجة مارسيل العيد، بجائزة هيباتيا الذهبية لأحسن فيلم عربي، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية مناصفة بين الفيلم التونسي "كورنتي" للمخرج عزيز شناوى، والفيلم السوري "سارة" للمخرج علاء أبو فراج.
وفاز الفيلم الكويتي "سهرة مع ليلى" للمخرجة هيا الغانم، بجائزة هيباتيا الذهبية لأحسن فيلم ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية، وحصل الفيلم البرتغالي "تاليا" للمخرج بيدور كروز على الجائزة الفضية.
ومنحت لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين جائزة سمير فريد للفيلم الروائي الأمريكي "شعور من خلال" للمخرج دوج رولاند ، لتفوقه بصريا ودراميا في عرض قضية العنصرية والعنصرية المضادة وفئات المهمشين في الولايات المتحدة الأمريكية بواقعية ووعي مجتمعي شديدين.
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة الـ8 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ، انطلقت الخميس الماضي، وتنافس فيها 55 فيلما قصيرا من 31 دولة تضم: مصر ، السعودية ، الكويت ، الأردن ، لبنان ، البحرين ، الجزائر ، سوريا ، تونس ، كوريا الجنوبية ، روسيا ، الصين ، إيطاليا ، هونج كونج ، البرازيل ، الهند ، بلجيكا ، المجر ، الولايات المتحدة الأمريكية ، ماليزيا ، فرنسا ، ألمانيا ، إسبانيا ، باكستان ، كندا ، المكسيك ، تايوان ، سويسرا ، النمسا ، البرتغال ، الأرجنتين، ويهدف المهرجان إلى تبادل الفنون والثقافات ونشر ثقافة الفيلم القصير.

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