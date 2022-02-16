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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اجتماع لممثلي تجارة عين شمس مع فريق الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

اجتمع اليوم د. خالد قدرى عميد كلية التجارة، ود. حسين عيسى أستاذ المحاسبة ورئيس جامعة عين شمس الاسبق، ود. هيام وهبة استاذ التمويل ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، د. عبد المنعم السعيد أستاذ الموارد البشرية بالكلية مع ممثلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم (OAAAQE)، تحت رعايةد. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

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يأتى هذا الاجتماع لمناقشة اللجنة المكلفة بإجراء إعادة تقييم المعايير المؤسسية لكلية صور الجامعية بسلطنة عمان فى ظل تفعيل برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA  تخصص الادارة العامة والذى تقدمه كلية التجارة بجامعة عين شمس فى سلطنة عمان منذ اكثر 6 سنوات.

حيث تبادل الطرفين النقاش والافكار المختلفة عن تقييم الوضع الحالى للبرنامج واستراتيحيات تطوير وآليات التقييم المقترحة.  

جدير بالذكر أن برنامج التعاون بين كلية التجارة بجامعة عين شمس وكلية صور الجامعية بسلطنة عمان بدأ منذ 2016 بهدف تقديم برنامج الدراسات العليا فى مجال إدارة الاعمال لدرجة الماجستير MBA  تخصص الادارة العامة  بغرض رفع كفاءة وتنمية مهارات الملتحقين بالبرنامج من مختلف الوزارات والهيئة الحكومية بسلطنة عمان. حيث تتولى تجارة عين شمس نقل خبراتها من خلال تقديم البرنامج بسلطنة عمان تحت الاشراف الكامل لكلية التجارة بجامعة عين شمس من تدريس وامتحانات واشراف ومناقشة الرسائل العلمية. حيث يتم التركيز فى الرسائل العلمية على تقديم الحلول العملية الاكثر ملائمة لجهات عمل الملتحقين بالبرنامج بهدف تحسين ادائها وخلق قيمة مضافة للدارسين والمنظمات التى يعملون بها. 

 وتجدر الاشارة الى انه حتى الان تخرج من البرنامج ثلاث دفعات ولازال هناك العديد من الدفعات تستكمل مراحل ومتطلبات التخرج المختلفة فى ظل حرص جامعة عين شمس على دعم وتفعيل الشراكات الدولية المميزة.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس محمود المتيني عميد كلية التجارة كلية التجارة

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