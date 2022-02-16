20 قرارا في أول اجتماع لاتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد انعقاد أول اجتماع لمجلس الإداراة، اليوم، للمرة الأولى، عن 20 قرارا في العديد من القضايا المهمة.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

1- قرر اتحاد الكرة توجيه الشكر لشوقي غريب، وجهازه الذي كان يقود المنتخب الأولمبي، وكذلك توجيه الشكر لجهاز كرة الصالات.

2- العطار متحدثا رسميا لمجلس الجبلاية وعلام مشرفا على المنتخب الأول.

3- تعيين جمال علام رئيس الاتحاد مشرفا على المنتخب، ورئاسته للبعثة المسافرة للسنغال لمواجهة منتخبها في إياب تصفيات كأس العالم.

4- تجديد الثقة في عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام.

جدد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الثقة في عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، وتكليفه بإعادة هيكلة اللجنة واختيار أعضاء جدد لمعاونته في إدارة اللجنة، كما تقرر إقالة وجيه أحمد وعزب حجاج من لجنة الحكام، وتكليف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بتقديم ملف لإعادة تطوير اللجنة.

5- مجدي الشيخ رئيسا للقسم الثاني، وإقامة دورى القسم الثاني من مجموعة واحدة موسم 2023، على أن تكون القائمة من 24 فريقا.

6- تأجيل حسم مصير مسابقة كأس مصر.

أكد وليد العطار، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لم يتم مناقشة موقف مسابقتي كأس مصر، وإلغاء أحدهما من عدمه وتم تأجيل هذا الأمر للاجتماع المقبل، كما تقرر تكليف حازم إمام و محمد بركات بملف الكرة الموحدة التى سيتم اللعب بها في الدوري.

وجاء باقي القرارات كالتالي: