ملفات مهمة.. مصطفى مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من العاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع المجلس الوزراء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة .

ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد ،ومتحور أوميكرون في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره ، والتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات ، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، و توزيع لقاحات كورونا.

ويبحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار .

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .

كما يستكمل مجلس الوزراء مناقشة التعدي على الأراضي الزراعية و أراضي الدولة، ويبحث أيضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر