فيديو غير لائق.. القصة الكاملة لإيقاف عمر كمال

آثار مؤدي المهرجانات عمر كمال حالة من الجدل الواسع في الأيام القليلة الماضية بسبب فيديوهات نشرها على حسابه عبر انستجرام وهو يسئ إلى نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هاني شاكر وهو ما دفع النقابة باتخاذ قرار بإيقاف منحه تصريح بمزاولة المهنة لحين التحقيق معه.

نرصد في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لأزمة عمر كمال مع نقابة الموسيقيين.

وكشف سعد متولى مستشار نقابة الموسيقيين في تصريح مقتضب أن النقابة أصدرت قرار إيقاف منح تصريح المؤدي المهرجانات عمر كمال لحين التحقيق معه وتنتظر النقابة عودة عمر كمال من الخارج وسيتم تحديد موعد للتحقيق معه في واقعة الإساءة إلى النقابة.

تصرف غير لائق من عمر كمال

ظهر مطرب المهرجانات عمر كمال في «لايف» عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يهاجم خلاله نقابة المهن الموسيقية، والنقيب هاني شاكر، بشكل غير لائق لفنان مصري، حيث ظهر وهو تحت تأثير الكحول.

وأثار مقطع الفيديو الذي سجله مطرب المهرجانات عمر كمال، غضب نقابة المهن الموسيقية، قرروا إصدار قرار بإيقافه عن الغناء، وتحويله للتحقيق.

إيقاف عمر كمال

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رفضت من خلاله أي تجاوز أو تطاول، حيث تم إصدار البيان الرسمي بإيقاف مغني المهرجانات عمر كمال، لحين التحقيق معه في إهانته للنقيب هاني شاكر بلفظ خارج في فيديو «لايف» عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

جاء نص بيان نقابة المهن الموسيقية ضد مغنى المهرجانات عمر كمال: «قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف تصريح المطرب عمر كمال واستدعاءه للتحقيق نظرًا لما بدر منه على وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رد عمر كمال

قال المطرب عمر كمال، “أنا كنت في حفلة بواشنطن وكانت حفلة ناجحة، والأمن قام بمنع البعض من الحضور ولقيت اعلاميين في مصر على قنوات معينة وبيقولوا إني بغنى في بارات، وطلعت أدافع عن نفسى في فيديو لايف”.

وأضاف عمر كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن أحد المتابعين على السوشيال ميديا قال لي "هاني شاكر هيمرجحك" وكان ردي "هاني شاكر بيمرجح اللى غير ملتزم".

وتابع: لقيت بيان لمجلس النقابة، ومنشور في الصحف، يتم التأكيد فيه “أنى أنا سكران وتحت تأثير الكحول”.

وأشار المطرب عمر كمال "انا بعت رسالة لنقيب الموسيقيين هانى شاكر وقولتله أن "جزمتك فوق راسي" وبعتها لكل أعضاء النقابة".