عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيديو غير لائق.. القصة الكاملة لإيقاف عمر كمال

عمر كمال
عمر كمال

آثار مؤدي المهرجانات عمر كمال حالة من الجدل الواسع في الأيام القليلة الماضية بسبب فيديوهات نشرها على حسابه عبر انستجرام وهو يسئ إلى نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هاني شاكر وهو ما دفع النقابة باتخاذ قرار بإيقاف منحه تصريح بمزاولة المهنة لحين التحقيق معه.

نرصد في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لأزمة عمر كمال مع نقابة الموسيقيين.

وكشف سعد متولى مستشار نقابة الموسيقيين في تصريح مقتضب أن النقابة أصدرت قرار إيقاف منح تصريح المؤدي المهرجانات عمر كمال لحين التحقيق معه وتنتظر النقابة عودة عمر كمال من الخارج وسيتم تحديد موعد للتحقيق معه في واقعة الإساءة إلى النقابة.

تصرف غير لائق من عمر كمال

ظهر مطرب المهرجانات عمر كمال في «لايف» عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يهاجم خلاله نقابة المهن الموسيقية، والنقيب هاني شاكر، بشكل غير لائق لفنان مصري، حيث ظهر وهو تحت تأثير الكحول.

وأثار مقطع الفيديو الذي سجله مطرب المهرجانات عمر كمال، غضب نقابة المهن الموسيقية، قرروا إصدار قرار بإيقافه عن الغناء، وتحويله للتحقيق.

إيقاف عمر كمال

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رفضت من خلاله أي تجاوز أو تطاول، حيث تم إصدار البيان الرسمي بإيقاف مغني المهرجانات عمر كمال، لحين التحقيق معه في إهانته للنقيب هاني شاكر بلفظ خارج في فيديو «لايف» عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

جاء نص بيان نقابة المهن الموسيقية ضد مغنى المهرجانات عمر كمال: «قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف تصريح المطرب عمر كمال واستدعاءه للتحقيق نظرًا لما بدر منه على وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

النهاردة.. عمر كمال يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة

أهان هاني شاكر.. إيقاف عمر كمال عن الغناء وهذا بيان النقابة|فيديوجراف

رد عمر كمال

قال المطرب عمر كمال، “أنا كنت في حفلة بواشنطن وكانت حفلة ناجحة، والأمن قام بمنع البعض من الحضور ولقيت اعلاميين في مصر على قنوات معينة وبيقولوا إني بغنى في بارات، وطلعت أدافع عن نفسى في فيديو لايف”.

وأضاف عمر كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن أحد المتابعين على السوشيال ميديا قال لي "هاني شاكر هيمرجحك" وكان ردي "هاني شاكر بيمرجح اللى غير ملتزم".

وتابع: لقيت بيان لمجلس النقابة، ومنشور في الصحف، يتم التأكيد فيه  “أنى أنا سكران وتحت تأثير الكحول”.

وأشار المطرب عمر كمال "انا بعت رسالة لنقيب الموسيقيين هانى شاكر وقولتله  أن "جزمتك فوق راسي" وبعتها لكل أعضاء النقابة".

مطرب المهرجانات عمر كمال المطرب عمر كمال هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضي منصور يوجه التهنئة لجمهور الأهلي ويشكر وزير الشباب والرياضة ..فيديو

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

وائل جمعة يعلن مشاركة محمد عبدالمنعم أمام السنغال ولا صحة لإيقافه.. خاص

بمخزون 100 مليون برميل.. تفاصيل اكتشاف أكبر حقل بترول في مصر

رئيس الوزراء: سعر الوقود ارتفع فى مصر بنسبة 9.7% رغم زيادته بالخارج بـ 54%

موضوعات متعلقة

بلاغ من حلمي عبد الباقى لـ النائب العام ضد حمو بيكا.. مستندات

حادث أفقدها الوعي.. هند صبري تكشف عن أصعب اللحظات في حياتها.. فيديو

هشام ماجد يكشف تفاصيل فيلم حامل اللقب مع مني الشاذلي.. غدا

هند صبري تكشف سر معاناتها علي مدار عامين.. فيديو

حضور كبير خلال عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما أوبرا دمنهور

صلاح الشرنوبي يكشف علاقته بوردة ونجاة الصغيرة

كريم محسن يطرح أغنية قصر الكلام.. فيديو

الجريمة يحقق 26 مليون جنيه.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر لأمين عام منظمة أوبك: البترول مهم في تحقيق التقدم والازدهار

لتدريب الكوادر.. مذكرة تفاهم بين البترول وشركة إيناب سيبترول التشيلية

أوكرانيا تعلن تسلمها ألفي طن من الأسلحة والمعدات العسكرية.. تفاصيل

ملك بلجيكا يستقبل الرئيس السيسي بالقصر الملكي

هل يجوز الذبح للمكان الجديد أو عند شراء سيارة؟.. علي جمعة يجيب

نشرة اخبار العالم | نهاية الإخوان بالقارة العجوز.. محطة تحلية مياه في مصر قريباً.. كواليس الغزو الروسي لـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

بلاغ من حلمي عبد الباقى لـ النائب العام ضد حمو بيكا.. مستندات

علاج التهاب المعدة بالأعشاب وأطعمة ومشروبات يجب تجنبها

حضور كبير خلال عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما أوبرا دمنهور

فيديو

شاهدوا يده بالصدفة.. إنقاذ طفل من عربة قمامة بعد احتجازه 8 ساعات|فيديو

فيديو.. شريفة ماهر عن جحود أبنائها: دول شياطين

صلاح الشرنوبي يكشف علاقته بوردة ونجاة الصغيرة

أهان هاني شاكر.. إيقاف عمر كمال عن الغناء وهذا بيان النقابة|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ