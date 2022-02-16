وزير خارجية رومانيا: الرئيس السيسي أوفى بوعده وعلى أوروبا الوقوف بجوار مصر

وصف بوغدان أوريسكو وزير خارجية رومانيا، القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة في بروكسل، بأنها حدث فى منتهى الأهمية، خصوصا وأن زعماء القارة الأفريقية سيشاركون بأنفسهم فى هذه القمة.

قال أوريسكو خلال لقاء ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن وباء فيروس كورونا أثبت أن العالم بـ فقرائه واغنيائه يجب أن يتحدوا، إذا ارادوا ان تكون هناك حياة أفضل.

ولفت وزير خارجية رومانيا، إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة الأفريقية الأوروبية لها أهمية خاصة، مؤكدًا أن مصر لها ثقل وهى المفتاح الأهم لـ أفريقيا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وعد اوروبا بالتصدى التام للهجرة غير الشرعية والإرهاب، وهو أوفى بوعودة كاملة، ولذلك علينا أن نقف بجوار مصر و نستمع لـ احتياجاتها.

