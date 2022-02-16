عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير خارجية رومانيا: الرئيس السيسي أوفى بوعده وعلى أوروبا الوقوف بجوار مصر

بوغدان أوريسكو وزير
بوغدان أوريسكو وزير خارجية رومانيا

وصف بوغدان أوريسكو وزير خارجية رومانيا، القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة في بروكسل، بأنها حدث فى منتهى الأهمية، خصوصا وأن زعماء القارة الأفريقية سيشاركون بأنفسهم فى هذه القمة.

قال أوريسكو خلال لقاء ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن وباء فيروس كورونا أثبت أن العالم بـ فقرائه واغنيائه يجب أن يتحدوا، إذا ارادوا ان تكون هناك حياة أفضل.

ولفت وزير خارجية رومانيا، إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى  القمة الأفريقية الأوروبية لها أهمية خاصة، مؤكدًا أن مصر لها ثقل وهى المفتاح الأهم لـ أفريقيا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وعد اوروبا بالتصدى التام للهجرة غير الشرعية والإرهاب، وهو أوفى بوعودة كاملة، ولذلك علينا أن نقف بجوار مصر و نستمع لـ  احتياجاتها.
 

خارجية رومانيا أحمد موسى فيروس كورونا كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

حسام البدري مدربًا للزمالك ؟ التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

منخفض جوي.. الأرصاد: موجة طقس سئ تضرب البلاد يوم الجمعة

التموين: ندرس تعديل سعر رغيف العيش.. فيديو

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

مرتضي منصور يوجه التهنئة لجمهور الأهلي ويشكر وزير الشباب والرياضة ..فيديو

ترشيحاتنا

الصين تتخلى عن الدولار الأمريكي في التجارة والاستثمار .. تفاصيل

السيسي يعقد لقاء موسعاً مع رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات البلجيكية

أمريكا تكذب روسيا بشأن انسحاب قواتها العسكرية من حدود أوكرانيا

عبد الحكم: الرئيس السيسي يدافع عن قضايا القارة الأفريقية لتحقيق الاستقرار عالميا.. فيديو

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

بلاغ من حلمي عبد الباقى لـ النائب العام ضد حمو بيكا.. مستندات

فيديو

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

تاريخ حافل بالعطاء والعمل القضائي .. من هو المستشار سعيد مرعي ؟ “فيديو”

في أجواء ضبابية.. حقيقة خبر وفاة والد ريان جيلر السعودي

فيديو جراف.. خربوا بيتي.. ماذا قالت ريهام سعيد لمنتقديها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ