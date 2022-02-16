القرش: قانون جديد لسحب الأراضي الزراعية من صاحبها حال ثبت تعديه عليها بالبناء

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة إن الدولة وضعت عقوبات رادعة للمتعديين على الأراضي الزراعية لأن هذا التعدي يؤثر على حياة المواطنين الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.



وكشف حسام القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “ صالة التحرير ” المذاع على قناة صدى البلد أن من يتعدى على الأراضي يتم حرمانه من كافة أنواع الدعم التي يحصل عليها من الدولة، وهناك مشروع قانون أمام وزير العدل يتضمن حفر المباني التي بنيت على الأراضي الزراعية وسيتم سحب ملكية الأرض الزراعية منه حال ثبت تعديه عليها.



وبين أن القانون الحالي الصادر من مجلس الوزراء الخاص بالتعدي على الأراضي الزراعية يحول المتعدين للمحاكم العسكرية.