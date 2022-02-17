حسام راشد: بفضل توجيهات القيادة السياسية أصبح لا تهاون في ملف التعديات على الأراضي الزراعية.. فيديو

قال الدكتور حسام راشد، مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية، إن التشريعات وضعت أسس وضوابط للحفاظ على الأرض الزراعية، مؤكدا أن القانون حدد شروط وأسس للبناء لأصحاب الأرض الزراعية بالحصول على التراخيص المحددة بمساحات محددة دون عشوائية والتسبب بمشاكل للأراضي الزراعية.

وأضاف حسام راشد، خلال لقاء له لبرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن التعديات على الأراضي الزراعية كان كبير، ولكن بفضل توجيهات القيادة السياسية أصبح لا تهاون في ملف التعديات على الأراضي الزراعية وتتم مواجهتها بمنتهى الحسم.

وتابع حسام راشد، أن السيد القصير وزير الزراعة قرر بإصدار عدة ضوابط حتى يتم الحفاظ على الأراضى الزراعية بكل الصور الممكنة .

وشدد على أنه فى ظل التعبئة العامة للدولة المصرية فإن اى متعد سيتخذ الاجراء القانوني حياله فورا قبل ارتكاب الجريمة وبالتالى لابد من التواكب والتناغم مع فكر القيادة السياسية والجمهورية الجديدة للحفاظ على مقدرات الشعب المصري