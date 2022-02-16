فيوتشر يتقدم على البنك الاهلي بهدف ناصر ماهر في الشوط الاول

تقدم نادي فيوتشر علي منافسه البنك الأهلي بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة التاسعه من بطولة الدوري المصري.

بدا اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي فيوتشر حتي تمكن من احراز هدف التقدم في الدقيقة ٢٩ عن طريق ناصر ماهر.

وأحرز ناصر ماهر هدف تقدم فيوتشر خلال تسديدة يمينية قوية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك.



وخاض البنك الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:-



محمود الزنفلي في حراسة المرمى

محمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم

في خط الدفاع

محمود سيد - أحمد سعيد- محمد هلال- محمد بسيوني - إسحاق يعقوبو

في خط الوسط

ناصر منسي في خط الهجوم

بينما خاض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع : جوزيف نجويم - سعد سمير - محمود مرعي - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط : كريم نيدفيد - العربي بدر - ناصر ماهر

خط الهجوم : أحمد رفعت - أيمن الصفاقسي - صالح شحاده

ويحتل البنك الأهلى المركز الثامن

بجدول الدورى برصيد 11 نقطة بينما يتواجد فيوتشر في المركز ال١١ برصيد عشرة نقاط