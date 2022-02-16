عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر يتقدم على البنك الاهلي بهدف ناصر ماهر في الشوط الاول

ناصر ماهر
ناصر ماهر

تقدم نادي فيوتشر علي منافسه البنك الأهلي بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة التاسعه من بطولة الدوري المصري.
بدا  اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي فيوتشر حتي تمكن من احراز هدف التقدم في الدقيقة ٢٩ عن طريق ناصر ماهر.

وأحرز ناصر ماهر هدف تقدم فيوتشر خلال تسديدة يمينية قوية من على حدود منطقة الجزاء  لتسكن الشباك.


وخاض البنك الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:-


محمود الزنفلي  في حراسة المرمى

محمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم 
في خط الدفاع

محمود سيد - أحمد سعيد- محمد هلال- محمد بسيوني - إسحاق يعقوبو
في خط الوسط

ناصر منسي في خط الهجوم

بينما خاض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمود حمدي
خط الدفاع : جوزيف نجويم - سعد سمير - محمود مرعي - عمر كمال عبد الواحد 
خط الوسط : كريم نيدفيد - العربي بدر - ناصر ماهر 
خط الهجوم : أحمد رفعت - أيمن الصفاقسي - صالح شحاده

ويحتل البنك الأهلى المركز الثامن 
بجدول الدورى برصيد 11 نقطة بينما يتواجد فيوتشر في المركز ال١١ برصيد  عشرة نقاط

عمر كمال الدوري المصري الأهلى سعد سمير ناصر ماهر كريم نيدفيد البنك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

حسام البدري مدربًا للزمالك ؟ التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

منخفض جوي.. الأرصاد: موجة طقس سئ تضرب البلاد يوم الجمعة

التموين: ندرس تعديل سعر رغيف العيش.. فيديو

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

مرتضي منصور يوجه التهنئة لجمهور الأهلي ويشكر وزير الشباب والرياضة ..فيديو

ترشيحاتنا

الصين تتخلى عن الدولار الأمريكي في التجارة والاستثمار .. تفاصيل

السيسي يعقد لقاء موسعاً مع رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات البلجيكية

أمريكا تكذب روسيا بشأن انسحاب قواتها العسكرية من حدود أوكرانيا

عبد الحكم: الرئيس السيسي يدافع عن قضايا القارة الأفريقية لتحقيق الاستقرار عالميا.. فيديو

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

بلاغ من حلمي عبد الباقى لـ النائب العام ضد حمو بيكا.. مستندات

فيديو

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

تاريخ حافل بالعطاء والعمل القضائي .. من هو المستشار سعيد مرعي ؟ “فيديو”

في أجواء ضبابية.. حقيقة خبر وفاة والد ريان جيلر السعودي

فيديو جراف.. خربوا بيتي.. ماذا قالت ريهام سعيد لمنتقديها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ