الحكومة: سيتم فصل أي شخص من عمله حال التعدي على الأراضي الزراعية

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أي شخص يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية بداية من 10 فبراير، سيتم وقف الدعم عنه، وأن من يقوم بالتعدي على الأراضى سيكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة “صدى البلد،” تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جريمة الإخلال بالشرف، يفصل من وظيفته، ولا يحق له التعيين في أي وظيفة، ولن يحق له الترشح في الانتخابات، وسيتم مصادرة المبنى، و سيكون هناك عقوبات على المقاول الذى يبني تلك المباني المخالفة.

ولفت إلى أن هناك إعدادًا لـ نص تشريعى بشأن أي شخص يرتكب جريمة الاعتداء على الأراضى الزراعية، وسيتم فرض عقوبة بعد الإحالة للمحكمة.