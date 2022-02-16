الرقابة المالية : التٱمين الطبي يتصدر قيمة تعويضات عملاء الشركات العامة

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ فرع التأمين الطبي على 45.63% من قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق خلال الـ11أشهر الأولى من 2021، ليتصدر بها فروع التأمين بهذا النشاط خلال هذه الفترة.

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن فرع السيارات التكميلية جاء في المرتبة الثانية بين فروع التأمين بنسبة 24.87%، ثم فرع تأمين الحريق والذي جاء في المركز الثالث بحصة تبلغ 10.45%، وجاء فرع الحوادث والمسئوليات بالمرتبة الرابعة بنسبة 7.3%.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن فرع تأمين البترول جاء فى المركز الخامس بين فروع نشاط تأمينات الممتلكات من حيث قيمة التعويضات بنسبة 3.56%، ثم فرع التأمين الهندسي بنسبة 3.26% ليأتي في المرتبة السادسة من بين فروع تأمينات الممتلكات.



بين تقرير هيئة الرقابة المالية أن فرع السيارات الإجباري جاء بالمرتبة السابعة 2.41% خلال 11 أشهر الأولى من العام المالي 2021،ثم فرع أجسام السفن بالمركز الثامن بنسبة 1.1%، واحتل فرع النقل البحري المركز التاسع بحصة 0.85%.

تأمين النقل الداخلي

بينما جاء فرع تأمين النقل الداخلي بالمرتبة العاشرة بحصة تصل إلى 0.31%، يليه فرع تأمين الطيران في المركز الحادي عشر بحصة 0.27% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.