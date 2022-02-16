عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية : التٱمين الطبي يتصدر قيمة تعويضات عملاء الشركات العامة

الرقابة المالية
الرقابة المالية

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ فرع التأمين الطبي على 45.63% من قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق خلال الـ11أشهر الأولى من 2021، ليتصدر بها فروع التأمين بهذا النشاط خلال هذه الفترة.

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن فرع السيارات التكميلية جاء في المرتبة الثانية بين فروع التأمين بنسبة 24.87%، ثم فرع تأمين الحريق والذي جاء في المركز الثالث بحصة تبلغ 10.45%، وجاء فرع الحوادث والمسئوليات بالمرتبة الرابعة بنسبة 7.3%.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن فرع تأمين البترول جاء فى المركز الخامس بين فروع نشاط تأمينات الممتلكات من حيث قيمة التعويضات بنسبة 3.56%، ثم فرع التأمين الهندسي بنسبة 3.26% ليأتي في المرتبة السادسة من بين فروع تأمينات الممتلكات.


بين تقرير هيئة الرقابة المالية أن فرع السيارات الإجباري جاء بالمرتبة السابعة 2.41% خلال 11 أشهر الأولى من العام المالي 2021،ثم فرع أجسام السفن بالمركز الثامن بنسبة 1.1%، واحتل فرع النقل البحري المركز التاسع بحصة 0.85%.

تأمين النقل الداخلي

بينما جاء فرع تأمين النقل الداخلي بالمرتبة العاشرة بحصة تصل إلى 0.31%، يليه فرع تأمين الطيران في المركز الحادي عشر بحصة 0.27% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية السفن النقل البحري السيارات تأمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

القرش: قانون جديد لسحب الأراضي الزراعية من صاحبها حال ثبت تعديه عليها بالبناء

منخفض جوي.. الأرصاد: موجة طقس سيء تضرب البلاد يوم الجمعة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

مرتضي منصور يوجه التهنئة لجمهور الأهلي ويشكر وزير الشباب والرياضة ..فيديو

موضوعات متعلقة

الرقابة المالية تطلق أول برنامج تعليمي لمنح الدكتوراة في الحوكمة والتمويل

ترشيحاتنا

أخبار السيارات| فيات تطرح نسخة هجينة من 500X.. و5 عربيات أقل من 150 ألف جنيه في مصر

تدهور العلاقات.. روسيا تكشف عن ثمن دعم الولايات المتحدة لـ أوكرانيا

رفقا بالسوق المصري..عقوبة مليوني جنيه في حال عدم الالتزام بالعمر الافتراضي للسلع

الديواني: مصر ترغب في أن تكون مركزا إقليميا للطاقة.. وهذا يخدم مصالح أوروبا| خاص

ربنا ينتقم منكم..رسالة أب طرده أولاده وزوجته ويعيش بالمقابر..فيديو

البيت الأبيض يقر بوجود مسئولين أمريكيين في السعودية لزيادة ضخ النفط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

بلاغ من حلمي عبد الباقى لـ النائب العام ضد حمو بيكا.. مستندات

فيديو

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

تاريخ حافل بالعطاء والعمل القضائي .. من هو المستشار سعيد مرعي ؟ “فيديو”

في أجواء ضبابية.. حقيقة خبر وفاة والد ريان جيلر السعودي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ