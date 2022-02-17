برفقة طاقم العمل.. رانيا يوسف تروج لفيلمها الجديد ملك

روجت الفنانة رانيا يوسف لفيلمها الجديد “ملك " عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت رانيا يوسف صورة جديدة برفقة طاقم العمل و علقت قائلة : بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله ،استنوني في فيلم #ملك ،تأليف وإخراج : أيمن الرفاعي ،إنتاج : شركة أكام ( أحمد الخربوطلي .

و كانت قد أعلنت الفنانة رانيا يوسف انضمامها ل فيلم جديد “ملك”، وشاركت صورا رفقة فريق العمل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “بسم الله الرحمن الرحيم.. توكلنا على الله استنوني في فيلم #ملك تأليف وإخراج : أيمن الرفاعي، إنتاج : شركة أكام ( أحمد الخربوطلي )”.

وتواصل الفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “عالم تانى”، الذى تخوض به الماراثون الرمضانى المقبل 2022.

وتتواجد حاليا الفنانة رانيا يوسف، وأبطال مسلسل “عالم تانى” بإحدى الكمبوندات الشهيرة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى لتصوير المشاهد الخاصة بالمسلسل .

جدير بالذكر أن بدأت الفنانة رانيا يوسف تصوير أولى مشاهدها بالمسلسل الجمعة الماضية .