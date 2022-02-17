أكرم توفيق يسافر إلى قطر لبدء برنامجه العلاجي.. تفاصيل

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق إن أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيتوجه غدًا إلى قطر من أجل بدء برنامجه العلاجي بعد الإصابة بالرباط الصليبي.

وكان أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أصيب مع منتخب مصر فى مباراة نيجيريا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" أكرم توفيق غدا يسافر إلي قطر من أجل بدء البرنامج العلاجي.

وأضاف:" أقول لـ أكرم توفيق بلاش الاستعجال من أجل أن تعود بكل قوة للملاعب.