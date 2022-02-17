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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحيفة كويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسي في بلجيكا وتأكيده للاتجاه نحو الطاقة الخضراء النظيفة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية تأكيد الرئيس السيسي - خلال استقباله الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية - أن استراتيجية مصر الوطنية تستهدف تعزيز الاستخدامات من الوقود البديل والاتجاه إلى الطاقة الخضراء النظيفة.

وتحت عنوان "السيسي للشركات البلجيكية: إستراتيجية مصر تستهدف تعزيز استخدام الوقود البديل " كتبت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية وهي: شركة (ديمي) لأعمال التكريك، وشركة ميناء (أنتويرب) وشركة (فلوكسيس) وذلك بمقر إقامة الرئيس في بروكسل، بحضور السفير المصري في بروكسل بدر عبد العاطي وعدد من مسؤولي الشركات .

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد أن استراتيجية مصر الوطنية تستهدف تعزيز الاستخدامات من الوقود البديل والاتجاه إلى الطاقة الخضراء النظيفة مع التركيز في هذا الإطار على إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الشركاء الأجانب وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

وألمحت إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن التطلع في هذا الصدد لدخول الشركات البلجيكية العاملة في هذا المجال إلى السوق المصرية كشريك دولي عريق وموثوق، وذلك لتعظيم الفوائد على الدولة من خلال تنويع مصادر الطاقة ونقل المعرفة وتدريب الكوادر وتشجيع الصناعة المحلية.

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صحيفة كويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسي في بلجيكا وتأكيده للاتجاه نحو الطاقة الخضراء النظيفة

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