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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

في جلسته الـ184

جامعة الفيوم تناقش سرعة الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

مجلس شئون التعليم
مجلس شئون التعليم والطلاب جامعة الفيوم

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، عقد مجلس شئون التعليم والطلاب جلسته رقم (184) برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور السادة أعضاء المجلس الموقر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022

 

أشار أ.د محمد فاروق الخبيري، إلى أن المجلس ناقش سرعة الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بحد أقصى نهاية إجازة منتصف العام الجامعي الموافق الخميس 17 فبراير 2022 وذلك تنفيذًا لتعليمات أ.د وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحتى يتمكن الطلاب المقيدون بالكليات بنظام الساعات المعتمدة من تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني.

 

كما أكد الخبيرى أن الكليات انتهت من إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، وكذلك ناقش المجلس الموافقة على اعتماد لائحة البكالوريوس المهني لقسمي التربية الفنية، وتكنولوجيا التعليم، بكلية التربية النوعية، بنظام الساعات المعتمدة، نظام التعليم المدمج.

 

 

 

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