الهلال السوداني يلجأ للمحكمة الرياضية قبل مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

بسبب قرار منع جماهيره حضور اللقاء..

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية للاستئناف على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بحرمان الجماهير من دخول مباراة الأهلي المصري.

ويحل عصر غدٍ، الجمعة، فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي نظيره فريق الهلال السوداني فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعقدت لجنة التسيير فى نادي الهلال السوداني إجتماعًا طارئًا بالاستاد صباح اليوم الخميس، بشأن حظر دخول الجماهير لمباراة الأزرق أمام الأهلي المصري، عقب التصديق بـ 15 ألف مشجع.

كان نادي السوداني، أعلن تسلمه خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بمنع دخول الجماهير لمباراة الهلال والأهلي المصري المقرر إقامته بملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقررت لجنة التطبيع فى نادي الهلال السوداني برئاسة هيثم السوباط تكليف الفاضل حسين بمهام مدير الكرة بعد قبول استقالة إبراهيم سليمان من منصبه.

وكشف هيثم السوباط، المتحدث الرسمي باسم نادى الهلال السودانى، عدد الجمهور الذى سيحضر لقاء الفريق السودانى أمام الأهلى المصرى بعد غد الجمعة في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال السوباط لأون تايم سبورتس 2 عن أزمة ملعب المباراة: "عندما طلب المريخ مواجهة الأهلي على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، وافقنا ولكن طلبنا منهم دفع إيجار الملعب وهو 20 ألف دولار".

وأوضح "المريخ سيدفع إيجار ملعب السلام، مندهشا من استضافة فريق لفريق منافس على ملعبه".

وواصل: “تمت الموافقة على حضور 25 ألف متفرج رغم طلب إدارة نادى الهلال بحضور 45 ألفا، وهناك اشتراطات صحية لحضور المباراة”.

وعن مواجهة الأهلي قال السوباط: "جاهزون لاستقبال تاريخي للأهلي، وسنفوز عليه يوم الجمعة بهدف أو هدفين".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها بعد غد الجمعة فى تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.