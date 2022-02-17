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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: السيسي حريص على تعميق العلاقات بين دول القارتين الإفريقية والأوروبية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبروكسل، للمشاركة في الدورة السادسة للقمة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المنعقدة بعنوان "أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠"، تأتى في وقت بالغ الأهمية.

 

وقال قريطم فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي يسعي لتعميق العلاقات بين دول القارة السمراء والأوروبية في شتى المجالات، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الأداء الاقتصادي، ودخول الاستثمارات الأجنبية للقارة السمراء بما يساهم في تحقيق هذه الأهداف.


ولفت إلى أن الرئيس السيسي سيعتزم على التركيز على كل الموضوعات التي تهم القارة الإفريقية.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية البلجيكية قوية جدا، حيث أنها قائمة منذ عام 1905، وتم الاحتفال على مرور مائة عام على هذه العلاقات المتأصلة، مشيرا إلى أن التعاون الكبير في المجالات الهامة، مثل التجارة والتي يصل حجمها إلى مليار ونصف المليار دولار سنويا بين البلدين، إضافة إلى المشروعات العملاقة بين البلدين. والاستفادة من الثورة التكنولوجية التي وصل إليها العالم في الوقت الراهن.

 

وأكد قريطم أن القمة ستشهد حرص الرئيس السيسي على مناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين القارتين، وبخاصة ملف الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية التي أصبحت تعاني منها مختلف الدول.،بجانب تحقيق الأمن والاستقرار داخل القارة السمراء خلال السنوات القادمة، خاصةً في ظل الأزمات السياسية التي تواجه عدد من دول القارة، بجانب العمليات التي تنفذها التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي ستشهده مباحثات القمة السادسة للقارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي، وحل هذه النزاعات لتحقيق التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية والتعليمية".
 

الاتحاد الأوروبي التنمية المستدامة القارة الافريقية الرئيس السيسي لجنة الصناعة بمجلس النواب العلاقات

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