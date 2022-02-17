حلمي طولان يكشف عن تعرضه لإصابة.. ويعتذر عن توديع "فقيد الزمالك"

نعي حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك السابق الذى وافته المنية اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.

وقال مدرب إنبي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “البقاء لله في وفاة أحد عظماء نادينا وصاحب الفضل عليا بعد ربنا.. قلوبنا يعتصرها الألم علي فراقك. إلي جنة الخلد وآسف إني لن أكون في وداعك لإصابتي الشديدة أمس”.



ونعي خالد بيومي الخبير الكروى وفاة أحمد مصطفى نجم نادى الزمالك السابق الذى وافته المنية اليوم الخميس.

قال خالد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

البقاء لله وخالص العزاء في وفاة الكابتن احمد مصطفي ابو الاشبال لنادي الزمالك واحد ممن اخلصو احبو واحترمو نادي الزمالك رحمة الله عليك يا كابتن وانا لله وانا اليه راجعون.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نعي الكابتن أحمد مصطفي نجم فريق نادى الزمالك الأسبق الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

ويتقدم الوزير بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرياضة المصرية ونادى الزمالك على فقدان أحد الرموز الرياضية الذى قدم لتاريخ نادى الزمالك الكثير من الانجازات، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



كما نعي رئيس نادي الزمالك ومجلس إدارة القلعة البيضاء ببالغ الحزن والأسى وفاة الكابتن الكبير أحمد مصطفى قائد الأبيض السابق في كرة القدم بعصره الذهبي.. سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأكد رئيس الزمالك أن الفقيد كان نموذجا في الصدق والإخلاص والشهامة حيث أفنى حياته بين جدران ناديه الذي كان عشقه الوحيد.

ويتقدم مجلس إدارة الزمالك بخالص العزاء لأسرة الفقيد الكبير وأصدقائه ومحبيه.