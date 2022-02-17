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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر وهيثم فاروق ينعيان نجم الزمالك الراحل أحمد مصطفى

الراحل احمد مصطفى
الراحل احمد مصطفى

 


نعى هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق رحيل نجم الفريق الراحل احمد مصطفي الذي وافته المنية اليوم الخميس.


وكتب هيثم فاروق عبر حسابه علي تويتر "‏‏خالص العزاء في وفاة أحد رموز نادي الزمالك الكابتن أحمد مصطفي .اللهم ارحمه رحمة واسعة من عندك يارب العالمين. البقاء والدوام لله"


وعبر سيف زاهر عن حزنه لرحيل احمد مصطفى وكتب عبر حسابه علي تويتر "‏البقاء لله في وفاة الكابتن أحمد مصطفي مدافع نادي الزمالك في الستينات"


وتوفى أحمد مصطفى أحد النجوم التاريخيين للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

 


 

هيثم فاروق سيف زاهر وفاة نجم الزمالك صراع طويل مع المرض أحمد مصطفى

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