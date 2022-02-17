ليلى علوي تكشف سر احتفاظها بـ"توب" فيلم "حب البنات"

كشفت الفنانة ليلى علوي، عن سر احتفاظها بتوب فيلم حب البنات، وسبب خروجها به من جديد.

وقالت ليلى علوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار، إنها :"دي فكرة قررت اعملها في أول فيديوهات لي على التيك توك، ونمت قمت لقيت نفسي بقيت ترند على السوشيال ميديا".

وأضافت ليلى علوي، "اعتبر نفسي من محبي الاحتفاظ بالأشياء، مهما كانت قديمة، ومر عليها الزمن، كونها شيء جميل يذكرني بالأعمال الفنية، وحتى اللحظة احتفظ بملابس أعمال فنية قدمتها في بداية مسيرتي الفنية".

وتابعت ليلى علوي، أن :" فرحتي بتريند الفيديو لا توصف، وشكرًا لكل الفانز" لترد عليها الإعلامية مفيدة شيحة، قائلة :"إحنا بنحبك، وبنحب كل حاجة بتعمليها".

