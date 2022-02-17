عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دول الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن يوجهون رسالة قوية لروسيا بسبب أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

دعا أعضاء الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، روسيا للقيام بخطوات ملموسة للتهدئة وانتهاج الشفافية بشأن أنشطتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن في بيان مشترك: "ندعو روسيا للقيام بخطوات ملموسة للتهدئة والشفافية بشأن أنشطتها العسكرية".

وأكد البيان دعم الدول الأوروبية لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، معربين عن قلقهم البالغ إزاء حشد روسيا قواتها حول أوكرانيا.

ودعا البيان إلى التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك، بدءًا بالالتزام غير المشروط بوقف إطلاق النار في دونباس.

وزير الخارجية الأمريكي: روسيا ستغزو أوكرانيا خلال أيام تحت أي ذريعة

طبول الحرب تدق.. أوكرانيا تشن هجوما بالأسلحة الثقيلة.. وروسيا تناور

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يستعد خلال أيام للهجوم على أوكرانيا واستهداف العاصمة كييف.

وقال بلينكن في كلمة له أمام مجلس الأمن إن "القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا تستعد لشن هجوم عليها خلال الأيام المقبلة والعاصمة كييف التي يقطنها 2.8 مليون شخص بين أهدافها".

وتابع قائلا: “الغزو الروسي سيحدث خلال أيام.. روسيا ستطلق الصواريخ والدبابات والطائرات والسفن باتجاه أوكرانيا".

وأشار بلينكن إلى أن روسيا ستختلق ذريعة لغزو أوكرانيا، كهجوم إرهابي أو ما شابه تتهم فيه السلطات الأوكرانية بالوقوف ورائه ثم تقرر غزو البلاد، مضيفا أن "وسائل الإعلام الروسية بدأت ترويج أنباء مفتعلة لتبرير الحرب على أوكرانيا".

 

روسيا الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن أوكرانيا دونباس اتفاقيات مينسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

تشهد نشاطًا .. البحوث الفلكية : مصر لم تدخل حزام الزلازل |فيديو

فئتان فقط من غير السعوديين لهما الحق بأداء مناسك فريضة الحج العام الجاري

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

مصر بالقائمة.. أوروبا تبحث عن بدائل لجلب الغاز بعيدا عن ضغط روسيا

ترشيحاتنا

60 دقيقة.. برشلونة يتعادل مع نابولي عبر توريس من ضربة جزاء بالدوري الأوروبي

الزمالك يخوض تدريبه الأساسي في ملعب 11 نوفمبر.. غدًا

سفير مصر في أنجولا يوجه الدعوة لبعثة الزمالك على العشاء

الدوري السعودي أمنيتي.. أبو جبل في النصر بـ 2 مليون دولار سنويا

سوق المستعمل.. 5 سيارات "أقل 120 ألف جنيه" في السوق المصري

مصطفى فتحي يسجل في غياب حجازي.. اتحاد جدة يتعادل مع التعاون بالدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

تحت بير السلم.. جد يخبئ حفيدته 24 شهرا في غرفة سرية|فيديو

إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة ..ما السبب ؟|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ