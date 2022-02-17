دول الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن يوجهون رسالة قوية لروسيا بسبب أوكرانيا

دعا أعضاء الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، روسيا للقيام بخطوات ملموسة للتهدئة وانتهاج الشفافية بشأن أنشطتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن في بيان مشترك: "ندعو روسيا للقيام بخطوات ملموسة للتهدئة والشفافية بشأن أنشطتها العسكرية".

وأكد البيان دعم الدول الأوروبية لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، معربين عن قلقهم البالغ إزاء حشد روسيا قواتها حول أوكرانيا.

ودعا البيان إلى التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك، بدءًا بالالتزام غير المشروط بوقف إطلاق النار في دونباس.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يستعد خلال أيام للهجوم على أوكرانيا واستهداف العاصمة كييف.

وقال بلينكن في كلمة له أمام مجلس الأمن إن "القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا تستعد لشن هجوم عليها خلال الأيام المقبلة والعاصمة كييف التي يقطنها 2.8 مليون شخص بين أهدافها".

وتابع قائلا: “الغزو الروسي سيحدث خلال أيام.. روسيا ستطلق الصواريخ والدبابات والطائرات والسفن باتجاه أوكرانيا".

وأشار بلينكن إلى أن روسيا ستختلق ذريعة لغزو أوكرانيا، كهجوم إرهابي أو ما شابه تتهم فيه السلطات الأوكرانية بالوقوف ورائه ثم تقرر غزو البلاد، مضيفا أن "وسائل الإعلام الروسية بدأت ترويج أنباء مفتعلة لتبرير الحرب على أوكرانيا".