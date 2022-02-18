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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد عشر سنوات من مطاردة الإرهابيين.. فرنسا تسحب جنودها من مالي.. ماكرون ينكر فشل المهمة ويتذرع بلوم المرتزقة الروس ويصفهم بـ "المفترسين"

القوات الفرنسية تغادر
القوات الفرنسية تغادر مالي
  •  فرنسا تعلن عن خلو مالي من القوات التابعة لها بحلول الصيف
  • 2400 جندي فرنسي منتشرين في مالي منذ عقد لمحاربة الجهاديين
  • ماكرون: الانسحاب جاء بدافع التوترات مع المجلس العسكري في مالي
  • الرئيس الفرنسي يتهم السلطات المالية بعقد صفقة مع مجموعة مرتزقة روسية
  • نظام مالي: يائسون للعثور على شركاء عسكريين بعد سحب الدعم الفرنسي 

أعلنت فرنسا اليوم أنه لن يكون لديها قوات في مالي بحلول الصيف بعد حملة استمرت عقدًا من الزمن لمحاربة الجهاديين في غرب إفريقيا.

واتخذت السلطات الفرنسية القرار وسط توترات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي ، الذي يشتبه الرئيس إيمانويل ماكرون في أنه أبرم صفقة مع مجموعة مرتزقة روسية.

وجه ماكرون اليوم أقوى إدانته حتى الآن لمجموعة المرتزقة فاجنر ، التي أثار وصولها المزعوم إلى غرب إفريقيا غضب باريس وتمثل عاملا حاسما في قرار سحب 2400 جندي فرنسي بعد انتشار استمر تسع سنوات.

قال ماكرون إن فاجنر 'يصل إلى مالي بنوايا مفترسة ، لكن لماذا؟'

وأضاف 'لأن المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلابين يعتبرهم أفضل الشركاء الذين يمكن أن يجدوه لحماية سلطتهم، وليس لمحاربة الإرهاب'

ويخشى دبلوماسيون أوروبيون أن خروج القوات من مالي - مركز العنف في منطقة الساحل ومعاقل تنظيمي القاعدة وتنظيم داعش - يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العنف وتحفيز الهجرة.

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وفي غضون ذلك، قال مسؤولون أمريكيون إن عدد المرتزقة الروس في مالي من المرجح أن يزداد بمجرد انسحاب فرنسا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في باريس إلى جانب رئيسي غانا والسنغال، إن فاجنر كان مذنبا في السابق بـ "الاستيلاء على الموارد التي ينبغي أن تخص الشعب الليبي'' بعد انتشارهم في ليبيا.

كما زعم أن الجماعة مسؤولة عن 'انتهاكات مروعة ضد السكان المدنيين' في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأضاف ماكرون أنه في مالي، كانوا "هناك أساسًا لتأمين مصالحهم التجارية وحماية المجلس العسكري نفسه''، داعيًا قادة مالي إلى شرح كيف كانوا يدفعون للمنظمة السرية التي يقال إنها أسستها الأوليغارش يفغيني بريغوزين.

وقال ستيفن تاونسند، قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا ، في وقت سابق من هذا الشهر ، إنه يعتقد أن مالي تدفع لشركة فاجنر 10 ملايين دولار شهريًا ، جزئياً من الذهب والأحجار الكريمة.

ولطالما نفى حكام مالي العسكريون ، الذين استولوا على السلطة في عام 2020 ، أي اتفاق من هذا القبيل ، لكن ماكرون قال إن الجماعة الروسية نشرت 'حوالي 800' مقاتل في الدولة الحبيسة التي تضم تنظيم القاعدة والجماعات المتحالفة مع الدولة الإسلامية.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن فاجنر كان “في الفراش بشكل فعال مع المجلس العسكري”.

ويعترف قادة مالي بإقامة علاقات مع الدولة الروسية ، والتي يقولون إنها وفرت لهم مدربين عسكريين.

وكانت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا “منخرطة فقط في شراكة بين دولة ودولة مع الاتحاد الروسي ، شريكها التاريخي”، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة في باماكو في نهاية ديسمبر.

لكن النظام أكد أيضًا أنه لم يكن أمامه خيار سوى البحث عن شركاء أمنيين جدد بعد أن أعلن ماكرون في عام 2021 أن فرنسا ستخفض قواتها في منطقة الساحل.

واتهم رئيس الوزراء المالي المؤقت تشوجيل كوكالا مايجا باريس بـ “نوع من التخلي” في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي.

وزعم مسؤولون غربيون منذ شهور أن طائرات نقل روسية رُصدت وهي تنقل مقاتلات وأسلحة فاجنر، بالإضافة إلى جيولوجيين روس معروفين بارتباطهم بالجماعة.

وينفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي صلة له بفاجنر على الرغم من شكوك الغرب في أنه حصان طروادة يستخدم لتعزيز مصالح موسكو ، بما في ذلك أوكرانيا.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع ماكرون في موسكو في 7 فبراير: “لا علاقة للاتحاد الروسي بالمنظمات العسكرية الخاصة التي تعمل في مالي”.

لكن اثنين من كبار مسؤولي الدفاع الأمريكيين، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، قالا إن هناك ما بين 3000 و 5000 متعاقد عسكري خاص من مجموعة فاجنر عبر القارة الأفريقية.

وقال المسؤولون إن ما بين 800 إلى 1000 متعاقد من مجموعة فاغنر موجودون في مالي.

وقال أحد المسؤولين 'نتوقع بالتأكيد زيادة في أعداد فاغنر ، لتصل إلى مالي مع مغادرة الفرنسيين'. ما نراقبه على وجه التحديد هو ربما أي أسلحة فتاكة قد تتحرك.

ويصعب تحديد وجود فاجنر، حيث يتعذر على المحققين العثور على آثار رسمية مثل تسجيل الشركة أو الإقرارات الضريبية أو المخطط التنظيمي.

وعندما أراد الاتحاد الأوروبي معاقبة الاتحاد الأوروبي في عام 2020 بسبب “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان'' ، واستهدف بريجوزين، القلة الحاكمة الملقب بـ ”طاه بوتين" لأن شركته كانت تقدم خدماتها للكرملين ذات مرة.

وقال جيسون بلازاكيس من مجموعة سوفان الفكرية ومقرها نيويورك إن فاجنر كان يسير على خطى مشغلي المرتزقة الآخرين في إفريقيا ، لا سيما جنوب إفريقيا.

وأضاف: 'يسير أفراد عائلة فاجنر عبر باب مفتوح منذ فترة طويلة لأمثالهم'.

فرنسا داعش الإرهاب إيمانويل ماكرون غرب أفريقيا المجلس العسكري في مالي منطقة الساحل مجموعة فاجنر

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