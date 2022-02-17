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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيناس مكي: أخويا العين صيباه .. و الفنانات ملطشة علي مواقع التواصل

إيناس مكي
إيناس مكي

حلت الفنانة ايناس مكي ضيفة على برنامج كلام الناس المذاع على mbc مصر وجاء أبرز تصريحاتها … 

إيناس مكي: والدي أسس وزارة الثقافة والإعلام بدبي

أكدت الفنانة إيناس مكي، أن والدها هو من أسس وزارة الثقافة والإعلام بدبي، وكان يعمل رئيس قسم الكتب والمنشورات في أبو ظبي.


وأشارت مكي، خلال استضافتها ببرنامج كلام الناس، المذاع علي ام بي سي مصر، أن ضمن صفاته عندما كان يعود من الوزارة كانت سيارته فيها صندوق به كتب لكي يحدد تداولها من منعها، وكان يطلب منا قراءة الكتب وبعدها نناقش معه سبب منع الكتاب وهل فيه شيء خطأ في الدين أو السياسية أو شيء خارج ولهذا لم نترب على شيء من المنع.


 

كلامه اتحقق.. إيناس مكي: أحمد تنبأ بجلوسي في البيت بعد "الحاسة السابعة"


قالت الفنانة إيناس مكي، إن دورها في المسلسل الكوميدي "ناس وناس"، كان له طابع خاص في مشوارها الفني، وزاد من خبرتها في الأدوار الكوميدية.

وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج كلام الناس، المذاع علي ام بي سي مصر، أنه عُرض عليها العديد من الأدوار المشابهة له لكنها خشيت من تكرار نفسها.

 


إزاي يلطشوا فينا .. إيناس مكي حزينة من "بوستات" بمواقع التواصل |فيديو

استنكرت الفنانة ايناس مكي، الهجوم علي الفنانين علي موقع التواصل الاجتماعي، مرددة احنا وصلنا للمرحلة دي من السفه.

وأضافت خلال برنامج كلام الناس المذاع على فضائية ام بي سي مصر، أن الفنانة أصبحت مباحة علي مواقع التواصل الاجتماعي، ازاي يلطشوا فينا شمال ويمين كده.

وتابعت مكي، : أنا زعلانة من اللي بيحصل مع الفنانين والإساءة لهم علي مواقع التواصل الاجتماعي.


إيناس مكي: أحمد أخويا دائما العين صيباه


قالت الفنانة إيناس مكي، إنها تعشق التمثيل الكوميدي وسبق أن قدمت العديد من الأعمال الفنية الكوميدية، مشيرة إلى أن والدها جزائري ووالدتها مصرية تركية.

وأضافت خلال برنامج "كلام ناس"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، ان الفنان أحمد مكي قدم أول عمل فني له في فيلم الحاسة السابعة كمخرج، لافتة إلى أن العين دائما تصيب أحمد مكي.

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