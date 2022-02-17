كلامه اتحقق.. إيناس مكي: أحمد تنبأ بجلوسي في البيت بعد "الحاسة السابعة"

قالت الفنانة إيناس مكي، إن دورها في المسلسل الكوميدي "ناس وناس"، كان له طابع خاص في مشوارها الفني، وزاد من خبرتها في الأدوار الكوميدية.

وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج كلام الناس، المذاع علي ام بي سي مصر، أنه عُرض عليها العديد من الأدوار المشابهة له لكنها خشيت من تكرار نفسها.

ونوهت بأنها خاضت مع شقيقها أحمد مكي تجربة فنية كانت في فيلم "الحاسة السابعة"، إذا أنه قام بدور المخرج.

ونفت أنها لم تتعمد أن تخفي علاقتها بأخيها أثناء الفيلم، مواصلة: "أحمد مكي عاشق للإخراج، ودرسه في معهد السينما وهو ما ساهم في مشواره الفني الناجح".

وأشارت أن مكي قال لها: الفيلم ده هيقعدك في البيت"، أوضحت أنه طلب منها شعور كوميدي مختلف مجرد من المشاعر وعقب مازحًا الدور "هيقعدك" في البيت، وهو ما حصل بالفعل.

وأكملت: "كلامه اتحقق فعلا والطلب عليا قل فعلا لدرجة إني قلتله إنك فولت عليا".