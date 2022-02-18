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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

24 فبراير.. آخر موعد لتسجيل الأسر الطلابية بهندسة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن فتح تسجيل الأسر الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٢ ، وبموعد اقصاه الخميس الموافق ٢٤ /٢ و يمكن للأسر الطلابية التوجة لرعاية الشباب لسحب الأوراق المطلوبة.

شروط إنشاء أسرة طلابية

١- حصول على موافقة احد اعضاء هيئة التدريس على ريادة الاسرة و الاشراف عليها

٢- ان لا يقل عدد اعضاء الاسرة عن ٥٠ عضوا

٣- وجود التكوين الصحيح للاسرة

٤- ان يكون للاسرة خطة ورؤيه و اسم

تكوين الاسرة

- رائد للاسرة ( عضو هيئة تدريس 
- رئيس للاسرة 
- نائب رئيس للاسرة 
- امين لكل لجنه 
- امين مساعد لكل لجنة

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على الجانب الاخر ، وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.

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