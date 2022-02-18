بدء الترم الثاني في مدارس 12 محافظة.. غدا

تفتح غدا السبت الموافق 19 فبراير 2022 المدارس التي لا تطبق إجازة السبت أبوابها ، لاستقبال الطلاب لعودة الدراسة وانطلاق فعاليات أول أيام الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وتتركز المدارس التي لا تطبق إجازة السبت والتي يبدأ فيها الترم الثاني غدا بحضور الطلاب ، في 12 محافظة هي محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، بالاضافة لبعض المدارس الخاصة في محافظة القاهرة.

بينما تنطلق الدراسة بعد غد الأحد ، في مدارس باقي المحافظات التي تطبق إجازة السبت وهي محافظات : “ القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، القليوبية، الشرقية ، الغربية ، المنوفية ، دمياط ، بورسعيد ، السويس ، البحر الأحمر ، الوادى الجديد ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح ” .

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الدرس الاول الذي سيتم تدريسه في الحصة الاولى في جميع المدارس التابعة لمحافظة القاهرة مع بدء الترم الثاني بعد انتهاء اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022، سيكون عن تضحيات افراد جهاز الشرطة لتحقيق الامن والاستقرار بالبلاد.

وفي هذا الإطار ، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، شددت خلالها على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة مراجعة موقف المدارس للتأكد من مدى جاهزية المدارس من كافة الاوجه ، لاستقبال الطلاب في الترم الثاني ، مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمجابهة اي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة"

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع المدارس جاهزة لبدء الدراسة في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 من السبت القادم بالنسبة للمدارس التي لا تطبق إجازة السبت على طلابها .

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه تنفيذا للتعليمات ، شهدت المدارس أعمال نظافة وتطهير للفصول وتجميل للفناء ، كما تم تنظيف وتطهير دورات المياه وتجميل الجدران و تهذيب أشجار حدائق المدارس و عمل الصيانات البسيطة اللازمة للمقاعد و الكهرباء وصنابير المياه.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا تكشف مدى استعداد المدارس لبدء الدراسة في الترم الثاني من السبت القادم.

تنظيف فناء المدرسة استعدادا لعودة الدراسة بالترم الثاني

مسح وتعقيم الفصول قبل استقبال الطلاب السبت

وأشارت وزارة التربية والتعليم ان المدارس صارت جاهزة لاستقبال الطلاب ، مشيرة الى ان الدراسة سوف تنتظم بشكل حضوري في المدارس ولم يصدر حتى هذه اللحظة اي قرار استثنائية من لجنة ادارة الازمات بمجلس الوزراء تستدعي اغلاق المدارس او تأجيل الترم الثاني او تحويل الدراسة من النظام الحضوري لنظام التعلم عن بعد من المنزل بسبب فيروس كورونا

وشددت وزارة التربية والتعليم على انه سيتم الاستمرار في تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة في جميع مدارس الجمهورية مع عودة الدراسة في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين من الاصابة بفيروس كورونا