دعاء يوم الجمعة للمريض .. أفضل دعوات الشفاء رددها قبل الغرب

دعاء يوم الجمعة للمريض اللهم اشفي الأجساد المتعبة ورد لها عافيتها فمن اللحظات الصعبة على الإنسان الألم والوجع ، فهو يئن ولا حاجة سوى الدعاء، وعلى كل مسلم استغلال الأوقات المستجاب فيها الدعاء والتي منها يوم الجمعة فالدعاء فيه لايرد، دعاء يوم الجمعة للمريض مستحب، وتكرار كلمات الدعاء بالشفاء والإلحاح في الدعاء أمر مطلوب حتى يمن الله على كل مريض بالشفاء العاجل ومن دعاء يوم الجمعة للمريض لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم إني اسألك وأرجوك من عظيم جودك وكرمك ولطفك وسترك الجميل أن تنعم عليه بالشفاء والعافية والصحة.

دعاء يوم الجمعة للمريض

دعاء يوم الجمعة للمريض اللهم إنا نسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تملأ جسد كل مريض بالعافية والصحة وأن تملأ قلبه بالسرور ، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما، اللهم يا كاشف الهم و يا فارج الغم خذ بيده يا رب واحرسه ورده إلينا سالما غانما من كل شر.

دعاء يوم الجمعة لكل مريض

دعاء يوم الجمعة لكل مريض اللهم في هذا اليوم اسألك شفاء لمرضانا ومرضى المسلمين ، اللهم أجعل يوم الجمعة، يوم فرج لكل مريض، ورحمة لكل ميت ، اللهم بشرنا في يوم الجمعة بشفاء أحبائنا، وارزقهم الصحة والعافية، اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم فى أمر جديد اشف كل مريض، اللهم خذ بيد عبدك اللهم احرسه اللهم ارحمه اللهم فرج كربه. اللهم إن عبدك (اسم المريض) ابن عبدك ( أم المريض) يتألم من المرض يا رب انك تقدر وهو لا يقدر انك تعلم وهو لا يعلم يا رب رده إلينا سالم غانم من كل شر. اللهم آمنا من فواجع الأقدار ومن تقلبات الأيام ومن فقد الأحبة ومن مرض يهلك الجسد والروح. يا من تقول كن فيكون أذن لجسده بالشفاء يا كريم يا حنان يا منان اللهم إني أسالك بأسمائك العليا أن تمنن علي عبدك بالشفاء والصحة أن تلبسه لباس العفة.

/دعاء يوم الجمعة للمريض

دعاء لِلمريضُ في ساعة استجابة يوم الجمعة

دعاء لِلمريضُ في ساعة استجابة يوم الجمعة لكل مريض عليه أن يدعو ويقول أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ، ضع يدك علي الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، اللهم اشفي كل مريض يتألم لا يعلم بحاله سواك ، اللهم إنا نسألك ببركة هذا اليوم أن تشفى كل من أتعبه مرضه اللهم إني أسألك من عَظِيم لُطْفِكَ، وَكَرَمِك، وسِترك الجميل، أن تَشْفِيه وتمده بالصحة والعافية بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يُشفَى سَقيمنا بإذن ربنا وفي حديث عَنْ مَرْوَانَ بْنَ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، إِنَّ الْمَكَانَ بَعِيدٌ، وَنَحْنُ يُعْجِبُنَا أَنْ نَعُودَكَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ” أَيُّمَا رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضًا فَإِنَّمَا يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيضِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا لِلصَّحِيحِ الَّذِي يَعُودُ الْمَرِيضَ، فَالْمَرِيضُ مَا لَهُ؟ قَالَ: تُحَطُّ عَنْهُ ذُنُوبُهُ “. أخرجه أحمد.

اللهم اجعل يوم الجمعة شفاء لكل مريض

اللهم اجعل يوم الجمعة شفاء لكل مريض بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من تقول كن فيكون أذن لجسده بالشفاء يا كريم يا حنان يا منان اللهم إني أسالك بأسمائك العليا أن تمنن علي عبدك بالشفاء والصحة أن تلبسه لباس العفة يا رب زاد على جسد عبدك التعب يا رب يتألم عبدك من الألم يا حنان يا منان يا بديع السموات خفف عنه وارفع عنه يا مجيب اللهم أدم علينا نعمة الصحة واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب بعزتك وجلالك لا تدرنا من دعائنا خائبين أشف مرضانا يا رب شفاء لا يغادر سقما.

دعاء يوم الجمعة اشفي كل مريض

دعاء يوم الجمعة اشفي كل مريض قال تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (البقرة) أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ وسائر مرضى المسلمين ودعاء يوم الجمعة اشفي كل مريض اللهم اشف شفاء ليس بعده سقماً أبداً وخذ بيده واحرسه بعينك التي لا تنام واحفظه بعزك الذي لا يضام وارحمه بقدرتك يا كاشف الهم ومفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم إنّا ندعوك في ظهر الغيب امنن عليه بالشفاء ورده إلينا سالما من كل داء وبلاء يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم شافي وعافي جميع مرضى المسلمين إنك نعم المولى ونعم المجيب.

الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب لِلمريضُ

الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب لِلمريضُ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (غافر) لا شفاء إلا شفاؤك يا رب ارزقه شفاء لا يغادر سقما، اللهم انا نسألك بكل لك أسم لك أن تشفيه وتعفو عنه وترحم ضعفه وقلة حيلته يا رب تقدر أنت ولا نقدر تعلم يا رب ولا نعلم تباركت يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا رب بقدرتك وعلمك يا رب أن تشفي مرضانا ومرضي المسلمين أجمعين يا رب، أذهب الباس رب الناس أشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمنّ بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحاً إلّا داويته ولا ألماً إلا سكنته ولا مرضاً إلا شفيته وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجلاً

اللهم لا تجعل له مرضا إلا شفيته ولا ذنبا إلا غفرته ولا هما الا فرجته اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامّة.

دعاء للأب المريض يوم الجمعة

دعاء للأب المريض يوم الجمعة اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفِ أبي أنت الشافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا شافي اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب ندعوك يا رب وقد وعدتنا بالإجابة يا رب ها نحن ندعوك يا رب اشفي مرضانا يارب شفاء لا يغادر سقما يا من تجيب دعوة المضطر أجب دعائنا يا رب اشف مرضانا يا رب اللهم رده إلينا ردا كريما سالما غانما من كل شر اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، وادفع عن المسلمين ما لا يطيقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. يا إلهي، ذكرك دوائي، والاستعانة بك طريقي وملاذي، بسم الله رحمتك يا طبيبي يا حليم يا معيني وناصري في الدنيا والآخرة اللهم بحق عبادك المسلمين الساجدين المستغفرين في كل وقت وحين، يا من لا ترد دعاء البائس اشف أبي وجميع مرضانا ياكريم.