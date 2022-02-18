وزير المالية: الدعم لا يذهب لمستحقيه وندعم رغيف الخبز بـ 50 مليار جنيه

حل الدكتور محمد معيط وزير المالية ضيفا ببرنامج “نظرة” عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، وقد كشف عن العديد من التفاصيل والأسرار الخاصة حول قرار زيادة المرتبات، ودعم الدولة لمنظومة الخبز.

وقد كشف أيضا عن زيادة أسعار القمح بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وعن جهود الدولة خلال أزمة كورونا.

دعم رغيف الخبز

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدعم لا يذهب لمستحقيه، مؤكدا أننا ندعم رغيف الخبز بـ 50 مليار جنيه وقد تزيد وتصل إلى 58 مليارا بسبب ارتفاع القمح المستورد .

وأضاف معيط، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن تكلفة رغيف العيش قبل الزيادة كانت 65 قرشا والمواطن يدفع 5 قروش والدولة تدفع 60 قرشا، والان سعر رغيف الخبز وصل إلى 80 قرشا.

وتابع وزير المالية، أن دعم بطاقات التموين يصل إلى 42 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة تقدم الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أن تكلفة تعيين 150 ألف معلم تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه.

سعر السلعة

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الزيادات التي ستكون لأجور الموظفين والعاملين، مؤكدا أن الزيادات هي 3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية.

وأضاف محمد معيط، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"،أنه لا بد أن نفرق بين متوسط الزيادة على العلاوات الدورية 7% من قانون الخدمة المدنية.

وتابع محمد معيط، أن الحد الأدنى للزيادة هذا العام 275 جنيه، مؤكدا أن حد الاعفاء الضريبي الان 24 الف جنيه .

وأشار وزير المالية إلى أنه ليس من المنطقي أن يتم تثبيت سعر السلعة لمدة 5 سنوات، مؤكدا أنه في ظل الازمة بين روسيا واوكرانيا ارتفعت أسعار القمح.

أسعار القمح

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه ليس من المنطقي أن يتم تثبيت سعر السلعة لمدة 5 سنوات، مؤكدا أنه في ظل الازمة بين روسيا واوكرانيا ارتفعت أسعار القمح.

وأضاف محمد معيط، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"،أن قلة الإنتاج يضعف العملة المحلية .

وتابع محمد معيط، ان هناك أنواع من التضخم يتم التعويض عنها وأخرى لا تستطيع تعويضها، مؤكدا أنه خلال العامين الماضيين المتوسط العالم للزيادة يفوق متوسط العالم للتضخم.

وأشار وزير المالية إلى أن التسعيرة الجبرية من الممكن أن تؤدى لوجود سوق سوداء، كما حدث من قبل بأزمة السكر، وحدوث شكوى من ارتفاع الأسعار والتي وصلت ببعض الأماكن إلى 20 جنيها لكيس السكر.



جهود الدولة بأزمة كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة كان لديها الآليات الكبيرة لإدارة أزمة كورونا، مؤكدا أنه لولا ما قامت به الدولة لتضاعفت الأسعار 5 و 6 أضعاف .

وأضاف محمد معيط، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"،أن المشكلة ليست في ارتفاع سعر السلعة ولكن الأزمة قد تكون بتناقص في سلع معينة.

وتابع وزير المالية، أن مصر أدارت أزمة كورونا بدون طابور واحد، مؤكدا أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو جيدة خلال أزمة كورونا.

وأشار وزير المالية إلى أن التسعيرة الجبرية من الممكن أن تؤدى لوجود سوق سوداء، كما حدث من قبل بأزمة السكر، وحدوث شكوى من ارتفاع الأسعار والتي وصلت ببعض الأماكن إلى 20 جنيها لكيس السكر.

تكلفة لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا كلفت الدولة أموال كثيرة ووصلت حوالي 15 مليار جنيه .

وأكد محمد معيط، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"،أن مصر تصرف 160 مليار جنيه شهريا و2 تريليون جنيه سنويا.

علاوات دورية وحافز إضافي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه كان خلال الفترات السابقة لا يوجد حد ادنى للأجور.

مؤكدا أن هناك مطالبات عديدة بوجود حد أدنى للأجور أن تكون 1200 جنيه وصار تساؤلات لماذا لايكون هناك حد أدنى للأجور".

وأضاف معيط، خلال خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق ،أنه بعد ثورة 30 يونيو تم وضع حد أدنى للاجور 1200 جنيه.

وتابع محمد معيط، أننا في 1 يوليو الماضي رفعنا المرتبات من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه.

مؤكدا أن الرئيس السيسي أعطى توجيهاته بالتحرك مرة أخرى للحد الأدنى للأجور وسيكون هناك رفع للحد الادنى لجميع الدرجات من الخامسة حتى الممتازة.

وأشار وزير المالية إلى أنه سيكون هناك علاوات دورية من أول يوليو المقبل، وسيكون رفع الحد الأدنى إلى 100، إضافة إلى حافز إضافى إلى 175 جنيه.

تكلفة تعيين 150 ألف معلم

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه أتحدى أى شخص يدعى أن مسابقة التعيينات بالضرائب بها جزء من الواسطة، مؤكدا أن تلك المسابقة التزمنا بمعايير الشفافية في اختيار الموظفين.

وأضاف محمد معيط، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"،أن تكلفة تعيين 150 ألف معلم تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه.

وتابع محمد معيط، انه نحن بحاجة ملحة للأطباء ولذلك سيتم تعيين 30 ألف طبيب سنويا، مؤكدا أن هناك من 28 إلى 30 ألفا تكليفات أطباء الأسنان.

إضافة إلى أنه سيكون هناك زيادة بحافز الجودة، معلقا “ حافز الجودة الجديد للمعيد سيكون 500 جنيه”.

مرتبات الموظفين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مرتبات الموظفين شهريا تكلف الدولة 30 مليار جنيه، مؤكدا أن قسط المعاشات شهريا يكلف 15 مليار جنيه.

وأضاف محمد معيط، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"،أن مصر تصرف 160 مليار جنيه شهريا و2 تريليون جنيه سنويا.

وتابع وزير المالية، أن وزارة المالية تقوم بتحويل 220 مليون جنيه للتليفزيون المصري، مؤكدا أن خسائر مصر في سنتين 400 مليار جنيه مصري نقص في الإيرادات.

وأشار محمد معيط إلى أن اللقاحات كلفت كثيرا ووصلت حوالي 15 مليار جنيه .

مسابقة التعيينات بالضرائب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنني أتحدى أى شخص يدعى أن مسابقة التعيينات بالضرائب بها جزء من الواسطة، مؤكدا أن تلك المسابقة التزمنا فيها بمعايير الشفافية في اختيار الموظفين.

وأضاف معيط، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن تكلفة تعيين 150 ألف معلم تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه.

وتابع: نحن بحاجة ملحة للأطباء ولذلك سيتم تعيين 30 ألف طبيب سنويا، مؤكدا أن هناك من 28 إلى 30 ألفا تكليفات أطباء الأسنان، إضافة إلى أنه سيكون هناك زيادة بحافز الجودة، معلقا “حافز الجودة الجديد للمعيد سيكون 500 جنيه”.