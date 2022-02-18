غلق ٢٧ منشأة طبية في حملة للعلاج الحر بالمنوفية

قامت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة شيرين مسعد , وبتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة لها بإجراء عدد (149) زيارة ميدانية منهم (66) منشأة مطابقة و (56) منشأة تم إنذارها لتلافي السلبيات أثناء المرور، و استصدار قرار غلق لعدد (18) منشأة، وغلق عدد (9) منشآت طبية خاصة.

وقد أفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى و الجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.