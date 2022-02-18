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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 18-2-2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 18-2-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 18- 2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل

عاطفيا: فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تكون مستعدا للتعامل مع المشاكل والخلافات بحكمة. 

مهنيا وصحيا: القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وتنظم جهودك وتتجنب العصبية.

برج الثور 

عاطفيا: القمر في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة. 

مهنيا واجتماعيا: تستمتع بوقتك وعملك، وتبدو مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة

برج الجوزاء 

مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك يجعلك اليوم تميل للعيش في الذكريات وقد تشعر بالحنين للماضي. 

اجتماعيا وعاطفيا: سواء كنت متزوجا أو خاليا تميل للتأثر بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.

برج السرطان 

 مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على إقناع من حولك بقدراتك وإمكانياتك، فقط انتبه لحقوقك.

 عائليا وعاطفيا: قد تأتيك اليوم أخبار سارة وتعيش بهجة حقيقية مع الأحباب وفي نطاق العائلة.

برج الأسد 

مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال.. تحرّ الدقة في خطواتك وحساباتك كي تتفادى المشاكل، وعليك أن تتصرف بهدوء إذا واجهتك عقبات. 

عاطفيا واجتماعيا: اليوم حاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي ونظّم أفكارك وجهودك ووقتك ويجب أيضا ألا تتسرع في أقوالك.

برج العذراء 

 مهنيا: تناغم القمر مع المريخ يدعمك ويمنحك حماسا وتنجح في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك، فقط انتبه لحقوقك. 

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في برجك يدفعك للتعبير عن رغباتك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من جاذبية.

برج الميزان 

مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بعدم إعلان أفكارك وخططك، وتجنب الفخر والزهو بنفسك وبإنجازاتك. 

عاطفيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر والوضع الفلكي يتطلب منك أن تهتم بصحتك وألا تتبرع بالحديث عن حياتك الخاصة.

برج العقرب 

عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تعدك بفترة رائعة تجمعك بالأحباب فاستمتع بها. 

مهنيا: القمر في منزل المشروعات يمنحك إصرارا وحماسا وتثابر من أجل الوصول لأهدافك وتعدك الأفلاك بالنجاح.

برج القوس 

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للتعاطي بمرونة مع المستجدات. عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق فلا تبالغ اليوم فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.

برج الجدي 

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ قد يضع أمامك اليوم فرصة وعليك أن تغتنمها. 

عاطفيا: تتوق روحك للمغامرة وتخطط لأوقات حلوة أو للقيام برحلة مع الأحباب.

برج الدلو 

 عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. الشمس وعطارد في برجك يعدانك بأوقات سعادة ويمنحانك وقتا مناسبا للاستفادة من خبرات الآخرين. 

مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك وانتبه من الخوض في مغامرات مالية أو قرارات متسرعة

برج الحوت 

 مهنيا وماليا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تركز في كل سلوك تقوم به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة وادرس جيدا خياراتك. 

عاطفيا: القمر في مواجهة برجك.. اهدأ كي لا تتعرّض علاقتك بشريك حياتك للتوتر.

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم الجمعة 18- 2- 2022 برج الحمل برج الثور

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