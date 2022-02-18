توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 18-2-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 18- 2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل

عاطفيا: فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تكون مستعدا للتعامل مع المشاكل والخلافات بحكمة.

مهنيا وصحيا: القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وتنظم جهودك وتتجنب العصبية.

برج الثور

عاطفيا: القمر في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

مهنيا واجتماعيا: تستمتع بوقتك وعملك، وتبدو مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة

برج الجوزاء

مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك يجعلك اليوم تميل للعيش في الذكريات وقد تشعر بالحنين للماضي.

اجتماعيا وعاطفيا: سواء كنت متزوجا أو خاليا تميل للتأثر بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.

برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على إقناع من حولك بقدراتك وإمكانياتك، فقط انتبه لحقوقك.

عائليا وعاطفيا: قد تأتيك اليوم أخبار سارة وتعيش بهجة حقيقية مع الأحباب وفي نطاق العائلة.

برج الأسد

مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال.. تحرّ الدقة في خطواتك وحساباتك كي تتفادى المشاكل، وعليك أن تتصرف بهدوء إذا واجهتك عقبات.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم حاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي ونظّم أفكارك وجهودك ووقتك ويجب أيضا ألا تتسرع في أقوالك.

برج العذراء

مهنيا: تناغم القمر مع المريخ يدعمك ويمنحك حماسا وتنجح في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك، فقط انتبه لحقوقك.

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في برجك يدفعك للتعبير عن رغباتك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من جاذبية.

برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بعدم إعلان أفكارك وخططك، وتجنب الفخر والزهو بنفسك وبإنجازاتك.

عاطفيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر والوضع الفلكي يتطلب منك أن تهتم بصحتك وألا تتبرع بالحديث عن حياتك الخاصة.

برج العقرب

عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تعدك بفترة رائعة تجمعك بالأحباب فاستمتع بها.

مهنيا: القمر في منزل المشروعات يمنحك إصرارا وحماسا وتثابر من أجل الوصول لأهدافك وتعدك الأفلاك بالنجاح.

برج القوس

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للتعاطي بمرونة مع المستجدات. عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق فلا تبالغ اليوم فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ قد يضع أمامك اليوم فرصة وعليك أن تغتنمها.

عاطفيا: تتوق روحك للمغامرة وتخطط لأوقات حلوة أو للقيام برحلة مع الأحباب.

برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. الشمس وعطارد في برجك يعدانك بأوقات سعادة ويمنحانك وقتا مناسبا للاستفادة من خبرات الآخرين.

مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك وانتبه من الخوض في مغامرات مالية أو قرارات متسرعة

برج الحوت

مهنيا وماليا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تركز في كل سلوك تقوم به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة وادرس جيدا خياراتك.

عاطفيا: القمر في مواجهة برجك.. اهدأ كي لا تتعرّض علاقتك بشريك حياتك للتوتر.