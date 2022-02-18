توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 18-2-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 18- 2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .
برج الحمل
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تكون مستعدا للتعامل مع المشاكل والخلافات بحكمة.
مهنيا وصحيا: القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وتنظم جهودك وتتجنب العصبية.
برج الثور
عاطفيا: القمر في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.
مهنيا واجتماعيا: تستمتع بوقتك وعملك، وتبدو مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة
برج الجوزاء
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك يجعلك اليوم تميل للعيش في الذكريات وقد تشعر بالحنين للماضي.
اجتماعيا وعاطفيا: سواء كنت متزوجا أو خاليا تميل للتأثر بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.
برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على إقناع من حولك بقدراتك وإمكانياتك، فقط انتبه لحقوقك.
عائليا وعاطفيا: قد تأتيك اليوم أخبار سارة وتعيش بهجة حقيقية مع الأحباب وفي نطاق العائلة.
برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال.. تحرّ الدقة في خطواتك وحساباتك كي تتفادى المشاكل، وعليك أن تتصرف بهدوء إذا واجهتك عقبات.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم حاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي ونظّم أفكارك وجهودك ووقتك ويجب أيضا ألا تتسرع في أقوالك.
برج العذراء
مهنيا: تناغم القمر مع المريخ يدعمك ويمنحك حماسا وتنجح في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك، فقط انتبه لحقوقك.
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في برجك يدفعك للتعبير عن رغباتك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من جاذبية.
برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بعدم إعلان أفكارك وخططك، وتجنب الفخر والزهو بنفسك وبإنجازاتك.
عاطفيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر والوضع الفلكي يتطلب منك أن تهتم بصحتك وألا تتبرع بالحديث عن حياتك الخاصة.
برج العقرب
عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تعدك بفترة رائعة تجمعك بالأحباب فاستمتع بها.
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يمنحك إصرارا وحماسا وتثابر من أجل الوصول لأهدافك وتعدك الأفلاك بالنجاح.
برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للتعاطي بمرونة مع المستجدات. عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق فلا تبالغ اليوم فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.
برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ قد يضع أمامك اليوم فرصة وعليك أن تغتنمها.
عاطفيا: تتوق روحك للمغامرة وتخطط لأوقات حلوة أو للقيام برحلة مع الأحباب.
برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. الشمس وعطارد في برجك يعدانك بأوقات سعادة ويمنحانك وقتا مناسبا للاستفادة من خبرات الآخرين.
مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك وانتبه من الخوض في مغامرات مالية أو قرارات متسرعة
برج الحوت
مهنيا وماليا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تركز في كل سلوك تقوم به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة وادرس جيدا خياراتك.
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك.. اهدأ كي لا تتعرّض علاقتك بشريك حياتك للتوتر.