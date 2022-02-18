تبادل الاتهامات بين أوكرانيا والإنفصاليين بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

في دونباس

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، أنه رصد 60 انتهاكا لوقف إطلاق النارفي دونباس ارتكبها انفصاليون موالون لروسيا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا أن جنديا أصيب.

وزادت وقائع القصف عبر الخط الذي يفصل بين القوات الحكومية والانفصاليين بشدة أمس الخميس، ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمر بأنه "استفزاز كبير".

وذكر الجيش في تقرير أن الانفصاليين فتحوا النار على أكثر من عشرة تجمعات سكنية مستخدمين المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون ودبابة.

من جانبه، قال ممثل لوهانسك في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار على خط التماس الفاصل، إن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار، من جديد، على أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، واستهدفت منطقة "زيليونيا روشا" في ضواحي مدينة لوهانسك.

وقال إن القوات الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار، بشكل صارخ؛ بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة".

وبحسب المتحدث، فإن القوات الأوكرانية فتحت النار، باستخدام مدافع الهاون من عيار 120 و82 ملمترا، على بلدات "مولوتشني" و"فسيلينكويه" في أراضي الجمهورية، وكذلك على منطقة "زيليونيا روشا" في ضواحي لوهانسك.

ولم يوضح المتحدث بخصوص وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، جراء القصف الأخير على لوهانسك.