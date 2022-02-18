جامعة عين شمس في أسبوع ..الطلاب الموهوبين يشهدون إكسبو دبي 2020..المتيني : حريصون على وجود العنصر النسائي بهيئة التدريس.. مركز الابتكار وريادة الأعمال يحتضن فعاليات جامعة الطفل

جامعة عين شمس في أسبوع :

المتيني حريصون على وجود العنصر النسائي ضمن أعضاء هيئة التدريس

طلاب جامعة عين شمس بمطار القاهرة استعدادا لزيارة إكسبو دبي 2020.. صور

فعاليات جامعة الطفل في مركز الابتكار وريادة الأعمال

اجتماع لممثلي تجارة عين شمس مع فريق الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها طلاب جامعة عين شمس بمطار القاهرة استعدادا لزيارة إكسبو دبي 2020 و تأكيد رئيس جامعة عين شمس على وجود العنصر النسائي ضمن أعضاء هيئة التدريس.

يسافر ( ١٩ ) طالبا وطالبة من طلاب جامعة عين شمس الموهوبين علي خطوط شركة مصر للطيران ، لحضور فاعليات معرض إكسبو ٢٠٢٠ ، المقام بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي بالجامعة ، الدكتورة شروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين و أ. ريهام العطيفي مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم و الطلاب و المشرف على الوفد الطلابي الممثل للجامعة.



أوضحت أ.د. شهيرة سمير أنه تم عقد لقاء مع الطلاب قبيل سفرهم لإعطائهم بعض التوصيات والنصائح التى تساعدهم علي الاستفادة من هذه التجربة المميزة التى تتيح لهم فرصة الانفتاح علي الثقافات المختلفة والتواصل مع شباب من مختلف دول العالم ، إلى جانب توضيح كافة الإجراءات المتعلقة بالسفر والإقامة وبرنامج الزيارة.

جدير بالذكر أن اكسبو 2020 ،معرض عالمى تستضيفه إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس ،وهو أول معرض من نوعه يقام في الشرق الأوسط ، وتشارك مصر بجناح مميز في المعرض.

ويُعتبر إكسبو 2020 دبي بيئة حاضنة للأفكار الجديدة من حول العالم، حيث يحمل المعرض عنوان "تواصل العقول وصنع المستقبل". كما تلهم العناوين الفرعية للمعرض، مثل الفرص والتنقل والاستدامة، العالم أجمع لحماية كوكب الأرض واستكشاف آفاقٍ جديدة وبناء مستقبل مشرق.



وان قد شارك الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، فى فاعليات الإفطار العالمى للمرأة، والذى تشارك فيه الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية IUPAC، ومعهد الكيمياء التكنولوجيا ، مومباي ،الهند و مجتمع الأدوية وعلم الذوبان ( Society for Pharmaceutical Dissolution Science).



وتناول الدكتور محمود المتيني في كلمته، دور جامعة عين شمس ، مشيرا إلى حرص الجامعة علي وجود العنصر النسائي ضمن أعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة.

وأضاف أن جامعة عين شمس تنفرد بوجود كلية خاصة للبنات ضمن كليات الجامعة ، لدعم الفتيات الراغبات في تعلم العلوم والآداب والفنون ، كذلك تحدث عن وجود طلاب وافدين بالجامعة وهو ما يؤكد علي دعم الجامعة للتنوع .

واختتم أ.د. محمود المتيني كلمته بالتأكيد علي أن رؤية الجامعة تتوافق مع رؤية الدولة المصرية التى تدعم المرأة وأهداف التنمية المستدامة .

وفي كلمتها تحدثت الأستاذة الدكتورة نادية زخارى وزير البحث العلمي الأسبق ،عن الدور النسائي في التاريخ المصرى على مر العصور ، وأكدت أن هناك سيدات مصريات متميزات في العلوم .

واستعرض أ.د. عمرو شعث وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس ، بالأرقام حصول السيدات علي مناصب مختلفة بكلية الهندسة وصولاً لمنصب عمادة الكلية، بالإضافة إلي حصولهن علي العديد من الجوائز من داخل وخارج الجامعة.

وفي كلمتها تحدثت أ.د. نادية قنديل الأستاذة بكلية البنات بجامعة عين شمس ، عن مدى تميز كلية البنات وما توفره من دعم للطالبات وما تقدمه من برامج متميزة ، مشيدة بدعم الدولة المصرية للمرأة علي كافة المستويات .

وعرضت أ.د. غادة بسيونى أستاذ الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس ، ومنسق الإفطار العالمى للمرأة ، فيديو لطالبات كلية العلوم والهندسة ، عبرن خلاله عن تطلعاتهن ،وكان الفيديو بمثابة مقدمة للندوة النقاشية التى شارك فيها أساتذة من موريشيوس والهند ومصر في مجال العلوم بفروعه المختلفة ، كما كان هناك مشاركات من ألمانيا واستراليا وبريطانيا ، والولايات المتحدة وماليزيا .

وقد دارت المناقشات حول ثلاثة محاور ، أولها الصعوبات التى تواجه المرأة في مجال العلوم ، أما المحور الثانى ركز علي مدى الاستفادة التى حصلت عليها المرأة من لحاقها بهذا المجال ، والمحور الثالث ركز على الآمال والتطلعات الخاصة بالمرأة في مجال العلوم .

وقد خرجت الندوة النقاشية بعدة توصيات أهمها ضرورة تشجيع المرأة عن طريق تخصيص جوائز للمتميزات علميا في مجال العلوم ، وتخصيص جوائز للأم التى تستطيع الحصول علي الماجستير أو الدكتوراه خلال تربيتها لأبنائها.

كذلك أوصت النقاشات بزيادة مشاركة المرأة في المؤتمرات وغيرها للحصول علي المزيد من الدعم المعنوى من خلال زيادة قنوات التواصل ، مع ضرورة التعرف علي المشاكل التى تواجه المرأة في مجال العلوم ، لتقديم حلول تساعدهن علي التغلب علي المعوقات التى تواجههن.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح الفعاليات بكلمة من منظمة IUPAC ،الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة و التطبيقية ، تم خلالها الترحيب بكافة المشاركين في الافتتاح وفي المناقشات التى أعقبت الافتتاح .

كما استقبل مركز الابتكار وريادة الأعمال (iHub) عددا كبيرا من الأطفال ضمن فعاليات جامعة الطفل، والتي تنظمها جامعة عين شمس خلال الفترة ٥ - ١٧ فبراير ٢٠٢٢ ، تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ا.د محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس ، د. نهى الرافعي منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس.

بدأ اليوم بإلقاء الدكتورة وئام مدير المركز محاضرة تعريفية عن المركز، ثم تم تنسيق ورش ريادة الأعمال على مراحل مختلفة بدءًا من كيفية الحصول على أفكار إبداعية جديدة من خلال تطبيق منهجيات تدريب مختلفة مثل الألعاب والنشاط الجماعي ، ثم أفضل طريقة لتبادل الأفكار من خلال مجموعة العمل ، متبوعة بمقدمة عن تعريف الأنظمة وأنواعها والعصف الذهني العكسي باللعبة والمناقشة والتفكير.

وتناول الجزء الثاني من ورش العمل ركز على الفكرة باعتبارها العقبة الكبرى التي قد تواجههم من خلال الألعاب الجماعية والتفكير ،ثم دعم الثقة من خلال النشاط الجماعي وتعريف النجاح ، والتعرف على التحديات والفرص في سوق العمل من خلال فيديوهات ممتعة.

وتم عمل مسابقات لتشجيعهم على الوصول إلى تحقيق احلامهم. والهدف ان يكون هؤلاء الأطفال وشباب المستقبل قادرون على بيع فكرتهم، وزيادة فرصهم في سوق العمل. وانتهى اليوم بأخذ صورة تذكارية للأطفال مع المنسقين والمدربين وأعضاء هيئة التدريس.

وكان قد اجتمع د. خالد قدرى عميد كلية التجارة، ود. حسين عيسى أستاذ المحاسبة ورئيس جامعة عين شمس الاسبق، ود. هيام وهبة استاذ التمويل ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، د. عبد المنعم السعيد أستاذ الموارد البشرية بالكلية مع ممثلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم (OAAAQE)، تحت رعايةد. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



يأتى هذا الاجتماع لمناقشة اللجنة المكلفة بإجراء إعادة تقييم المعايير المؤسسية لكلية صور الجامعية بسلطنة عمان فى ظل تفعيل برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA تخصص الادارة العامة والذى تقدمه كلية التجارة بجامعة عين شمس فى سلطنة عمان منذ اكثر 6 سنوات.

حيث تبادل الطرفين النقاش والافكار المختلفة عن تقييم الوضع الحالى للبرنامج واستراتيحيات تطوير وآليات التقييم المقترحة.