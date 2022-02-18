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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياضة الشرقية: نسعى لنشر ثقافة ممارسة الرياضة للأسر الشرقاوية

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالمحافظة، بمنطقة المحطة بأنشاص الرمل التابعة لمدينة بلبيس، ضمن الدور المجتمعي والخدمي التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

 

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ، واللواء إبراهيم متولي  مدير مديرية الطب البيطرى ، والمستشار أحمد زيدان وكيل وزارة الشهر العقارى ، والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة والدكتورسامح منصور منسق المشروع بالوزارة ، والدكتور أحمد إبراهيم مدير إدارة الأداء الرياضى ومتابع المشروع ، وهاني الزق مدير إدارة شباب بلبيس غرب.

 

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أكد عبدالعظيم، أن المشروع يستهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة للأسر الشرقاوية لجميع الفئات العمرية (رجال، وسيدات، وأطفال)، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر، منوها بأنه يقوم بالتدريب منشطين رياضيين بالمديرية ، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية.

 

وأشار الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية إلى أن البرنامج ينفذ كل يوم جمعة الساعة ٨ صباحا بأماكن مختلفة داخل المحافظة ( بلبيس ، الحسينية ، أولاد صقر، الزقازيق ) بهدف خدمة وتشجيع راغبى ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة لحثهم على الرياضة وأداء التمارين الرياضية بصفة مستمرة وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.

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الشرقية الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مديرية الطب البيطري

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